MIRROR｜阿Mo初定治療方向　父親：聯繫不同地區醫治頸椎專家經驗

在2022年MIRROR紅館演唱會意外中，嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）已轉到中大醫院休養，接受院方團隊安排的治療方案。阿Mo父親李盛林牧師最新的代禱信中表示，其子初步治療方向已確定，正積極聯繫各方專家出謀獻策分享經驗，由於阿Mo是第四頸神經（C4）骨折，要在高位截癱而又能夠有治療可能性的案例不多，李父希望匯聚不同國家和地區相關的醫療專家的治療頸椎神經創傷經驗，能為復康治療的路上跨進一大步，喚起得醫治的「東風」。



▼阿Mo（李啟言）治療進展▼



Mo父：高位截癱又能治療可能性案例不多

李盛林牧師昨晚（9日）發出第85封代禱信，提到阿Mo上周的膀胱手術，成功擊碎並移除幾粒膀胱石，術後出現的打震、冒汗和血尿，大致上已回復正常，感謝大家的關心。

李父表示，阿Mo初步治療方向已確定，正積極聯繫各方專家出謀獻策分享經驗，盼能幫助阿Mo在復康治療的路上跨進一大步，喚起「東風」（得醫治）。

阿Mo去年1月已在中大醫院休養，該院黃鍾鈞運動醫學及康復中心教授劉敏昌去年底接受網媒訪時披露阿Mo是第四頸神經（C4）骨折，影響對下所有感覺、肌肉控制。李牧師在代禱信解釋，「在高位截癱（C4）而又能夠有治療可能性的案例不多，祈求神給各醫療專家智慧，讓他們將治療頸椎神經創傷帶進新領域。」

李父續指，在治療的方案上，需要匯聚不同國家和地區相關的醫療專家，才能使「東風」刮起，他請為安排各方的手續上，能順利配合禱告。

▼2022年MIRROR紅館演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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阿Mo父母短暫離港

李父表示，要短暫離港，只能透過一家人每日拍片，分享他們的生活和對兒子的掛念，並分享聯絡各方治療相關的情況。

此外，近日天氣變化，社區內流感和新冠仍厲害，照顧阿Mo的護工也受到感染不適，不能照顧他，李父期盼護工每天出入醫院能謹慎小心，以至不會感染還未能咳嗽的阿Mo。

李父又稱，去年開始，從護理散工的聘用轉用長期護工已屆一年，為確保她們能彼此協調，有足夠的休息和假期，新的護工將會在個多星期後上任。

他又提到，代禱信已發了85周，回想最初書寫代禱信，是給有心人了解阿Mo的治療近況而祝福代禱。在每周預備的過程中，更深刻地體會到持續分享的不簡單，既要 對公眾表達怎樣才能適中合宜，又要到位不影響所提及的當事人。同時，不能完全無界線地揭示 醫療計劃，以免影響醫護教授們的安排和決策跟進，更要深入了解阿Mo整個治療最新的進展和方向，並希望內容更可以幫助鼓勵「同病相憐」的人。

阿Mo代禱信全文：



李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 85 (20240310)

「信就是對所望之事有把握，是未見之事的證據。… 全心忍耐，奔那擺在我們前面的路程…」(希伯來書11:1，12:1)

【解說】：

1) 這經文並非為「信心」的作出定義，而是 說明信心所能成就的，和如何有果效。

2) 很多人的信心都是來自世界上可見的事物和數據，而不是不能見到的神和祂的恩惠。

3) 大自然宇宙都是由神的話語所創造而有，而不是從眼見到的事物和數據所產生出來，所以 信心有的「把握」應是在不能見到的神和祂的啟示(聖經)。

(一) 啟言(Mo)



1)【手術復原、積極面對新方案】



a) 上週的膀胱手術後出現的打震、冒汗和血尿，大致上已回復正常。感謝大家的關心，祝福和禱告。



b) 初步治療方向已確定，我們正積極聯繫各方專家出謀獻策分享經驗，盼能幫助阿Mo 在復康治療的路上跨進一大步，喚起「東風」(得醫治)。



c) 【請為「東風」的來臨禱告】：

i. 在治療的方案上，需要匯聚不同國家和地區相關的醫療專家才能使「東風」刮起，請為安排各方的手續上能順利配合禱告。

ii. 在高位截癱(C4)而又能夠有治療可能性的案例不多，祈求神給各醫療專家智慧，讓他們將治療頸椎神經創傷帶進新領域。正如聖經用「植物成長」比喻說：「保羅栽種了，亞波羅澆灌了，惟有神叫他生長」。請為這些栽種和澆灌的專家禱告，也為神讓阿Mo神經系統有反應禱告，盼「東風」(得醫治)快來。



2)【護工能平安減少感染機會】



a) 近日天氣的變化，社區內流感和新冠仍厲害，護工也受到感染不適，不能照顧阿Mo。期盼護工每天出入醫院能謹慎小心，以至不會感染還未能咳嗽的他。



(二)【去年今週代禱信(33) – 2023年03月12日】 - 前後一年的比較：



1) 【去年今日】



a) 【去年：「命懸一線、一線生機」】

感謝神，從事發到差不多八個月前時阿MO 生命「命懸一線」，近八個月過去了，看到神的恩典，給他「一線生機」。



b) 【去年：第一次轉用長期護工】

作為阿MO的手和腳。盼能在短期內與現時的散工護理員交接，並可觀察入微，掌握 阿MO 的日常需要。



2) 【今年】



a) 【現在：85週的歷程 -「命懸一線、一線生機、到擁抱未來」以栽種為喻】：經過一年多的栽種 (治療的過程)，我們正期待著開花結果的時刻。



b) 【現在：「轉用長期護工已屆一年」】：

自去年開始，從護理散工的聘用轉用長期護工已屆一年，為確保她們能彼此協調，有足夠的休息和假期，新的護工將會在個多星期後上任。請為她能與現時的護工配搭合作，並能掌握照顧阿Mo的日常生活禱告。



(三) Mo爸媽



1) 「每日一短片」：



因為要短暫離港，我們重拾在阿Mo 受創後頭半年每日一家人短片的制作。以聖經作鼓勵之外，也分享我們的生活和掛念，並與他分享聯絡各方治療相關的情況。



2) 「艱巨與堅持 - 連續書寫代禱信」：



想不到一眨眼已經85週。回想最初書寫代禱信，是給有心人了解阿Mo的治療近況而祝福代禱。在每週預備的過程中，更深刻地體會到持續分享的不簡單：



a) 對公眾表達怎樣才能適中合宜，又要 到位不影響所提及的當事人。

b) 也 不能完全無界線地揭示 醫療計劃，以免影響醫護教授們的安排和決策跟進。

c) 更 要深入了解阿Mo整個治療最新的進展和方向。

d) 內容更可以 幫助鼓勵「同病相憐」的人。



【禱告】請為每週能有心有力預備代禱信禱告。



隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神 「各方各地的醫療專家伸出援手，像栽種和澆灌著阿Mo的生命，唯有神使他得以成長」。



▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

