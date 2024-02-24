MIRROR｜阿Mo不再因膀胱反應冒汗　幹細胞專家來港會面盼可助治療

2022年MIRROR紅館演唱會意外中重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父親、牧師李盛林今晚（24日）在新一封代禱信指，阿Mo上周因膀胱反應而冒汗，不過在短時間內已停止，接下來將會進行膀胱鏡檢查，並進行激光治療。不過，Mo父指出，阿Mo的手術診斷和治療都需要知道其體重，阿Mo在手術前過磅會有點難度。



▼2022年MIRROR紅館演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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上周膀胱反應冒汗已停止 新聘護工下月中到任

李父在信中透露，阿Mo上周因膀胱反應而冒汗，不過在短時間內已停止，接下來將會進行膀胱鏡檢查，以了解情況及作出適當的診斷和治療，例如以激光碎膀胱石。Mo父亦指，阿Mo的手術診斷和治療都需要知道其體重，但阿Mo在手術前過磅會有點難度，所以需要特別處理。他盼望經過這次激光治療，能幫助阿Mo穩定面對前面的治療新方案。

另外，他表示在過去一年之中只有兩位護工能夠掌握並繼續照顧阿Mo 的日常，由於她們需要輪流休假和應對突發的安排，因此需要多一位護工協助，而新的護工將在下月中到任。

父稱Mo仍處創傷狀態 幹細胞治療突破為患者開啟一扇門

李牧師又提及，在事發初期有研究幹細胞的科學家一直都關心阿Mo，最近來港會面，了解對他的情況，期盼能對阿Mo的治療提供進一步的幫助。另外，他稱在這幾星期分別與不同的專家聯絡交流，了解現今醫學領域有許多創新的治療研究。他認為，雖然阿Mo 仍然處於創傷狀態，但在這突破性的醫學領域中有可能成為受益者，「為其他有需要醫治的患者開啟了一扇門，讓大家共同獲得治癒的希望」。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：



*李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 83 (20240225)*

「至於我，我要仰望耶和華，要等候那救我的神，我的神必應允我」(彌迦書 7:7)

*【解說】：*

1)​無論環境如何不利，*「至於我」* 專心仰望神和聖經的應許，不看環境。

2)​動詞「仰望」、「等候」、「應允」所需要的 *不是被動地等候勝利，而是以禱吿和希望主動地參與*。

3)​並不放棄或向沮喪投降，而是『 等候』。這也是 *無助者最有力的行動*。

*(一)​啟言(Mo)*

1)【*檢查及激光碎膀胱石*】

​上週因膀胱反應而冒汗，在短時間內已停止。接下來將會進行膀胱鏡檢查，以了解情況及 *作出適當的診斷和治療。*

2)【*與研究幹細胞科學家會面*】

​感謝神過去有不同的專家關注阿Mo 的情況，在事發初期有研究幹細胞的科學家一直都關心他。最近來港會面，了解對他的情況，*盼能對他的治療提供進一步的幫助。*

*3）【禱告】：*

a) 感謝神冒汗的情況已有改善，求主保守進行檢查和手術的過程，並為阿Mo 的復原禱告。

b) 祈願各方的專家有心人在阿Mo 的治療參與上，*可以提供有助他復康的最新研究及專業意見。*

*(二)【去年今週代禱信(31) – 2023年02月24日】* - 前後一年的比較：

1) *【去年】*

a) 【*去年：祈求有穩定的護工*】護理員經過一段時間的體驗，才能掌握阿MO 的生活細節需要，並作出到位的照顧…成為阿MO在復康過程中的一雙手和腳禱告。

b) *【去年：自主神經，全身冒汗】*

開始每天夾尿喉兩小時，並以磁場刺激膀光，初步觀察有自主神經反應，但帶來全身冒汗，感到非常難受。請繼續為教授們的治理，盼最終可除掉尿喉，方便各項治療禱告，也為阿Mo 的適應祈禱。（常人可自行抹汗，但他暫時各方仍靠別人的手）

2) 【今年】

​a) *【現在：新護工】*：在過去一年之中只有二位護工能夠掌握並繼續照顧阿Mo 的日常。由於她們需要輪流休假和應對突發的安排，因此需要多一位護工協助。新的護工將在下月中到任。請為她能夠有心有力地掌握護理照顧禱告。

​b) *【現在：冒汗與激光手術】*：手術的診斷和治療都需要知道體重，但阿Mo在手術前過磅是有點難度，所以需要特別處理。盼望經過這次激光治療，能幫助他穩定面對前面的治療新方案。

(三) *阿Mo相關的醫療簡介【生物材料移植法 (biomaterial transplantation)】*

1） Prager, Jon B. M. 2020. University: University of Bristol. URL: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.809865 . , Database: OpenDissertations.

2） Nikolaos Mitrousis, Ana Fokina & Molly S. Shoichet , Nature Reviews Materials volume 3, pages441–456 (2018).

脊椎神經的修復除了先前所提及的幹細胞 (四種不同類形)和晶片技術外，還有 *「生物材料移植法」*。

1) *在逆轉目前無法治癒的疾病和組織再生方面，幹細胞具有巨大的潛力*，但面對的臨床挑戰是細胞存活率和與宿主組織的融合。

2) 生物材料可以量身定造，以影響細胞的存活、分化和遷移。因此，*將先進的材料設計與幹細胞生物學相結合*，可能是提高細胞移植療效的關鍵。

​

*【禱告】：*

除了仍禱告靠著創造主大能的醫治外，我們更祈求天父賜給教授們智慧能力，在這關鍵的幾個月內，能釐定及落實前面的醫療方案。

*(四) Mo爸媽*​

1) *「感到振奮」*：

這幾星期分別與不同的專家聯絡交流，了解現今醫學領域有許多創新的治療研究。雖然阿Mo 仍然處於創傷狀態，但在這突破性的醫學領域中有可能成為受益者，*並為其他有需要醫治的患者開啟了一扇門，讓大家共同獲得治癒的希望*。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神 「*在漫長的復康路上有不少有心人的鼓勵同行*」。