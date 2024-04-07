七欖2024｜大球場一帶食肆增兩成生意　店長：盛事救我哋一命

香港國際七人欖球賽一連三日在香港大球場舉行，今日（7日）為最後一日，球場附近加路連山道的其中一間餐廳主任坦言，復活節假期生意「好靜」，政府在大球場舉辦盛事可謂「救咗一命」。



在經濟低迷的情況下，她期望政府及旅發局可協助宣傳，亦期望在「小紅書」多宣傳，同時推出優惠吸引更多客人。



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食店假期生意淡靜 盛事增兩成生意

香港國際七人欖球賽一連三日在香港大球場舉行，是否可帶旺周邊餐廳？在加路連山道一間餐廳漁稼的主任張小姐表示，政府舉辦盛事為餐廳帶來不少生意，包括早前國際邁亞密為其帶多三成生意，今次七欖亦帶來多兩成生意，形容「救咗我哋一命」，預期今晚生意會更好，希望香港可以舉辦更多盛事。

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來年賽事或改至啟德體育園舉辦，她擔心生意「會爭啲」，或會有很大影響，因過往其同一集團旗下的餐廳都因為盛事而帶旺生意。她也提到，復活節假期生意「哇，跌到一落千丈」，形容「靜好多」，反問「啲人去咗邊呢？」她認為香港人北上消費，人流有明顯減少，平時亦主要靠寫字樓員工光顧維持生計。

她期望政府可以幫食肆做宣傳，及希望可在小紅書有更多宣傳，而餐廳亦因為有感生意淡靜，而推出半價優惠「自救」。她指，不少旅客在小紅書見到其餐廳後特意光臨。她也指，旅發局也應「做多啲」，因應香港作為「購物天堂」去協助食肆，而餐廳本身也會做好「好客之道」，禮貌對待客人。

亦有餐廳未因盛事而受惠

而在希雲街的餐廳Tsuzuku的店員就表示，因為餐廳主要為預約制，故未有感賽事為其帶來太多客人，不過昨日（6日）曾有外國旅客路經餐廳，在其「Happy Hour」時段光顧酒水。

店員表示，「 （國際邁亞密球員）美斯又好、今次七欖都好，都無特別帶旺，呢排都比較靜」，形容「假期返幾日工都好少客」。她又指，今年復活節假期人流有減少，生意「都差幾多」、「少一半」，估計大家都外遊、北上，未有留港。在經濟低迷情況下，餐廳亦準備更改餐牌推出套餐，以更優惠方式吸引更多客人。