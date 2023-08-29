餐具禁膠｜七欖全場用重用杯　幕後推手：造就改變非一步可到位

【餐具禁膠系列三之三：從七欖探討本港循環經濟】上回提到本港少數餐飲業引入重用杯，希望消費者從日常習慣減少用膠。今天（29日）探討香港舉辦盛事時，如何兼顧環保責任。



香港國際七人欖球賽（Rugby 7）於2019年開始提供重用杯借用服務，為本港首個在大球場內引入重用杯的大型體育賽事。四年之後，主辦單位於今年賽事全面淘汰即棄杯，客人於場內任何美食攤位購買飲品，均會以重用杯盛載飲料送上，減少浪費7萬隻即棄杯。七欖踏出這一步，成為本港大型活動淘汰即棄杯的示範，幕後推手是本地提供重用餐具服務的品牌「Bottless」。



「Bottless」的創辦人正是有「社企之父」之稱的魏華星，為了提升社會對於環保的意識，他選擇從大型活動人手，接觸使用重用餐具的不同持份者。由杯身設計、與企業商討、安排運輸，以至清洗工作，他有感每一步都走得不容易。於他而言，行為改變應放棄「一步到位」，包容並非百分百完美的措施，令每個界別都可以嘗試「踏出一小步」，造就改變。



▼本地重用餐具初創企業 大型活動引入重用杯 Bottless▼



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「Bottless」早於2018年的「全城街馬」嘗試引入重用杯，當時設藍色及黃色兩款，分別盛載水及能量飲品，希望取替樽裝飲料所造成的垃圾；翌年，「Bottless」接觸香港欖球總會，希望香港國際七人欖球賽引入其租借重用杯的服務。

國際趨勢 企業需要行之有效方案

魏華星指，這些活動有大量企業協作，涵蓋不同參與者，包括參加賽事的跑手及運動員，有助宣揚環保訊息：「呢個人入到嚟見到呢啲措施之後，其實佢哋返去做自己活動，或者返去自己嘅場地時候，都會有種訊息帶返去……所以呢個係好抵做。」

「我哋認識好多啲老闆，大型活動嘅搞手，你問我，佢哋一百個，其實一百個都想試做呢樣嘢，因為國際潮流大趨勢，或者唔做呢啲措施，參加者有陣時都好奇，或者佢哋贊助商都會問，點解仲用咁多膠呀？」然而，起初「Bottless」與企業接洽亦有困難，花費了至少三個月時間商討。他坦言，企業需要行之有效的措施，確保重用餐具乾淨及使用便利，才會放心引入。2019年，「Bottless」以收取按金形式在場內提供重用杯借用服務，歸還率約93%。

▼2023年4月 香港國際七人欖球賽全面引入重用杯▼



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今年七欖減少浪費7萬即棄杯

七欖相隔四年復辦，「Bottless」吸收經驗，再次與主辦方商討引入服務，並且吸收經驗，改變重用杯的設計，杯柄可掛在座位一旁，並且可以疊起。今年場內共約30個餐飲攤檔直接使用可重用杯盛載飲料，顧客毋須支付訂金，亦即不需額外任何程序，即可使用重用杯，三天賽事預計減少浪費超過7萬隻杯大幅減少即棄膠杯。首席財務官馮穎思指，對比四年之前，今次再與合作伙伴商討，過程順暢很多：「因為大家有個信任喺到，同埋大家，基本上好同意就係，唔可以唔做，反而專注點樣令到件事更加流暢。」

如果有啲人話，我哋一定要用一次性，你都唔知乾唔乾淨，呢啲投訴我諗接近零。 「Bottless」創辦人魏華星

行為改變需放棄「一步到位」

馮穎思表示，當時考慮了職員需要於場內多處收集重用杯，場內設置的回收箱不能太重，「Bottless」最後只設計一個鋁框，再加上一個袋，收集使用過的重用杯，並以宣傳單張，講解回收程序。她指，教育對於推動環保工作很重要：「其實係一件好簡單嘅事，唔會額外需要做好多功夫，但佢哋都會係感覺良好（feel good），因為知道自己都係做一啲環保嘅措施。」

為了釋除企業疑慮，「Bottless」亦與洗碗公司「碗然一新」合作，它是全港第一間符合「ISO 22000」運作流程認證的中央洗碗工場。七欖共三天賽事期間，工場通宵運作，「Bottless」每日分三次運送重用杯至工場清洗。

魏華星認為，行為改變需要放棄「一步到位」、過於挑剔的文化，否則後果是「老闆會卻步」，他指，不少企業亦想引入重用餐具，但由於擔憂措施不夠完美，最後退縮，「真係有呢啲情況發生。佢哋唔係冇心，唔係唔想做，佢哋都想出，但因為怕有啲做唔夠百分百，佢哋唔夠膽。」他說，推動環保政策首要學會「包容」，不只是企業，每個界別都「踏出一小步」，具備「嘗試之心」。

七欖重用杯設計極具巧思，「Bottless」創辦人魏華星笑言，觀賽的「大隻鬼佬」都可以一手飲幾杯。（蘇煒然攝）

我哋包容一啲唔係最理想嘅方法，我哋包容一啲就算有措施出到嚟，但又做唔到完全100%，我包容一啲，喂，有界別只可以講呢啲措施出嚟，某個界別只可以做一啲一少步，我哋都要一齊去慶賀（celebrate），一齊感動，你先至做得到。 「Bottless」創辦人魏華星

七欖的重用杯並無印上活動標誌，僅以香港建築物剪影作為圖案。魏華星指 ，如此設計是希望此款重用杯亦適用於其他大型活動，主辦方可向「Bottless」租用一定數量的重用杯，後者包攬清洗工作。他鼓勵企業不要製造自己品牌的重用杯，令重用杯可於不同場合通用。

今日我哋嘅措施每一個都好認真去做，因為，每個做完都係可行嘅，將來其他大型活動，或者其他環節都可以做到呢件事嘅考量，咁呢個係值得我哋花精力同時間。 「Bottless」創辦人魏華星

環境運動委員會及環保署5年前推出「大型活動可重用餐具借用服務」，為大型活動的主辦單位免費提供環保餐具借用服務，當中包括餐具派送、收集及清洗服務，當時則是由「Bottless」負責與有興趣借用的機構溝通，安排運輸及回收使用過的餐具到清潔工場清洗，魏華星自此將重用餐具服務連結社區。

「Bottless」創辦人魏華星表指，日後城市回收的地方應該是愈來愈大，每一個社區，都應該要有自己的清洗設施及勞動力資源處理，「當區事情當區解決」。（蘇煒然攝）

願景在每個社區引入循環餐具

他對於循環經濟，有其願景，希望日後城市更為著重回收工作之後，回收的地方應該是愈來愈大，每一個社區，都應該要有自己的清洗設施及勞動力資源處理，未能外出工作的婦女則可於社區的共用單位內工作，減低使用重用餐具的成本：「當區事情當區解決呢樣嘢，反而係值得我哋去唸。」

他坦言，舊區之中難以再劃出位置處理，但仍不能放棄，而新區的發展如火如荼，如北部都會區、「明日大嶼」等，則可以預先規劃減廢設施，以作全面考量，中央處理廢物。「舊區難搵位啲嘅，但都唔可以放棄，因為而家『綠在區區』都要搵位，咁我諗呢個都唔係成本唔成本嘅問題，係一個城市優先次序（priority）嘅問題。」魏華星建議，有意引入重用餐具的餐飲業界組成聯盟，減低使用重用餐具的成本，「每人每間都出半個洗碗姐姐嘅錢，可能已經足夠我哋去做一啲內循環去嘗試都唔定」。