世界盃｜賭足四屆欠債60萬萌死念　「賭徒」脫賭海：今屆只睇不賭

卡塔爾世界盃2022決賽周將於11月21日（香港時間）揭幕，球迷翹首以盼，勢掀新一波足球狂熱，包括賭風。45歲的阿雄（化名）分享，從中四開始賭博，起初以賭馬為主，自2006年德國世界盃，每屆都不會錯過落注，大多以輸錢告終。



賭，曾令阿雄兩度債台高築，2020年甚至欠下近六十萬債務，萬念俱灰下曾有自殺念頭。痛定思痛後，阿雄決心戒賭，在東華三院平和坊幫助下與賭博交友圈斷聯，兩年半以來再未接觸賭博。對於即將到來的世界盃，不少人躍躍欲試投注，阿雄卻表示欣賞足球是健康興趣，對賭波已「完全冇嗰個唸法」，十分支持「睇波不賭波」。



阿雄（化名）中四開始賭博，曾經兩度債台高築，2020年甚至欠下近六十萬債務，萬念俱灰下曾有自殺念頭，痛定思痛後，決心戒賭。（梁鵬威攝）

父親嗜賭耳濡目染 中四開始賭馬一賭30年

阿雄憶及，幼時父親愛好賭馬，當時香港經濟騰飛，家中收入尚可，父親賭博不僅未給家庭帶來過重負擔，反而影響在一邊旁觀的阿雄，令他被刺激緊張的賭博氣氛感染。之後阿雄在私校讀中學，無心學業的他從中四開始嘗試賭馬，至成功戒賭前有近30年賭齡。

嗰陣時讀緊Band5私校，成績好差嘅，大概三分二（同學）都唔會讀書。 阿雄

貪圖賭博快感 過後常常感到空虛：輸咗就好似一條蟲咁

阿雄2006年開始參與世界盃賭波，每屆都只落得輸的結局，幸而因下注保守損失約兩三千元。他坦言不期待賭博能帶來收入增加，只是貪圖賭博的快感，過後卻常常感到空虛。

贏錢梗係開心，輸錢當然就失望，輸咗就好似一條蟲咁。 阿雄

阿雄2006年開始賭世界盃，每屆都不錯過，但只落得輸的結局。（梁鵬威攝）

家人代還債反省後重投賭海：影響同屋企人嘅關係

久賭必輸，阿雄整個賭博生涯的債務像滾雪球一般。2019年，他累計欠逾30萬，對普通打工仔而言是巨額債務，當時靠家人仗義出手還清。阿雄愧疚，自省一段時間後，又抱著僥倖心理再入賭海。2020年4月，他再度負債欠近60萬。彼時家人失望、朋友不願相助，阿雄毫無積蓄、無比絕望，想過尋死，聯繫撒瑪利亞防止自殺會後經轉介到東華三院平和坊。

（欠債）好影響屋企嘅生活狀況、我同屋企人嘅關係。屋企人都覺得好無辜，唔明點解要幫我還錢。我唔想再傷害佢地嘅心。 阿雄

洗心革面徹底改變 學游水遠離損友：𠵱家會嘗試新事物

在東華三院平和坊幫助下，阿雄建立全新的朋友圈子，與過往在賭場結交的朋友斷絕關係，並學習游泳、參加教會活動，偶爾與東華三院平和坊其他求助個案做分享，至今再也沒有賭博。

以前個人好內向，會因為賭博抗拒周圍嘅人，眼中只有賭，但𠵱家會嘗試新事物...𠵱家嘅朋友都更加正面。 阿雄

第一次（欠債）如果有勇氣戒咗就唔會有第二次，第一次（屋企人）幫忙還錢，但係未取消（賭博）戶口，過咗半年又出佐黎。 阿雄

戒賭最重要是勇氣 今屆世界盃終可以觀賞角度欣賞球賽

談及戒賭需克服的最大困難，阿雄認為是勇氣。今屆世界盃即將開賽，曾在過往四屆世界盃參與賭波的阿雄表示，世界盃始終是足球盛事，本質是健康，會以觀賞角度欣賞球賽，不會刻意避開，只要不連繫著賭博，只專注著欣賞球員球技，反而可以是健康興趣。他十分支持「睇波不賭波」 。

東華三院平和坊稱疫下賭博求助升 涉賭波個案佔64%

東華三院平和坊主任黃慶恩表示，疫情下市民難去澳門賭場只能困在香港，因此近三年涉及賭博及賭波的求助均有上升趨勢。截至11月，今年已有203宗向東華三院平和坊求助的賭波個案，佔整體比例64%，預計世界盃結束後年度賭波求助個案比例定高過六成五。

世界盃賭波氛圍濃 易忘記戒賭辛苦重返賭海

東華三院平和坊個案輔導員楊永存則表示，根據經驗，近年大型賽事逐漸成為不少年輕人接觸賭博的起點，擔憂部分戒賭個案或因世界盃賭波氛圍濃厚而嘗試，嚐到甜頭後便忘記戒賭辛苦、重返賭海，導致前功盡棄。

黃慶恩提醒，不少市民開頭僅因志在參與而玩賭波，卻難以自拔陷入，並因此而情緒波動、財政緊張，奉勸市民冷靜。若市民受賭博困擾需要求助，可撥打東華三院平和坊戒賭熱線2827 4321。