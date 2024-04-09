網紅勇狗等涉滋擾阿布泰　15歲男生稱只在當演員　負責在店內罵人

已被泰國連鎖超市Big C收購的「阿布泰生活百貨」，創辦人林景楠去年初在初選案轉軚，突改認罪兼轉任控方證人，事件引發連串爭議。YouTuber「勇狗」等5男涉在初選案開審前，到阿布泰旺角分店叫囂，被控2項遊蕩導致他人擔心罪。他們今（9日）在西九龍法院否認控罪受審，15歲首被告在錄影會面透露，他當日與其他被告到該分店拍攝「歡樂片」，又提到「勇狗」有在店內辱罵林景楠，首被告稱因當時網上有不少關於阿布泰的負面評論，他們為「過癮」和「挑戰」而辱罵林。



該男生又稱，他只是充當演員，負責在店內責罵林，在現場拍片搏收視，他知其他人當時憎林，故想加入一起，警員問他為何要憎林，男生說：「唔知。」但他懷疑自己的演技或說話有問題，最後片段未有放上網。



五名被告：15歲男學生、16歲男學生、葉嘉健（26歲，文員）、葉子健（28歲，保險從業員）和曾維誠（25歲，無業），他們被控於2023年2月3日，在旺角荷李活商業中心地下「阿布泰國生活百貨」的共用部份遊蕩，導致男子戴榮曦合理地擔心的安全或利益；兩未成年被告另被控於同月5日再度干犯上述控罪。

案中其中三名已成年的被告(由左至右)：「勇狗」曾維誠、葉子健，及葉嘉健。(劉安琪攝)

「勇狗」現任職夜更的士司機

「勇狗」曾維誠今遲到約半小時到達法庭，其代表律師向法庭解釋指，曾現時任職夜班的士司機，早下班回家後不小心「瞓著左」，才會未有準時到庭。裁判官聽罷警告他須遵守保釋條件，著他日後不能再遲到。

首被告稱到阿布泰分店拍歡樂片

庭上播放首被告的錄影會面，他透露早前在Instagram認識勇狗等人，相識約一個月。案發首天，首被告放學後與其他被告相約到阿布泰旺角分店「搞事」，作出一些滋擾行為並拍攝「歡樂片」。被告憶述，他當日陪同其他被告進入店內，其後勇狗在店內叫囂，內容涉及辱罵阿布泰老闆林景楠。約10分鐘後，各被告離開該店舖，並各自回家。

辱罵林景楠為過癮

警員其後問及他們為何要辱罵林景楠，首被告稱是為了「過癮」和「挑戰」林景楠，又指當時網上有不少有關阿布泰的負面評論和爭議。

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首被告稱擔當演員拍片博收視

首被告在錄影會面續指，他在兩日後與另一名被告再到阿布泰拍片，以將片段上傳至網上「搏取收視」。他負責擔當演員的角色，在店內大叫和責罵林景楠，另一被告則負責拍片。惟首被告事後認為拍攝過程失敗，自覺其演技和說話有問題，故最後未有將片段上傳至網上。

只是跟人盲目鬧林

警員問首被告為何要做這些行為，他坦言說：「盲目咁做。」又指有其他人對林有「共同睇法」，故他想加入他人去「憎嗰個人（林）」。警員追問他憎恨林的原因，首被告回應：「唔知。」又稱只是：「跟人盲目鬧佢」。

估計勇狗上傳影片為呃like

庭上另播放16歲次被告的錄影會面，他稱當天只是在現場旁觀，未有參與拍攝和叫囂。他估計因為阿布泰老闆的政治立場「轉咗」，「勇狗」才會提議作出涉案行為。他又指「勇狗」後來將片段上傳至網上，次被告估計「勇狗」是想「呃like」、「博出位」，想讓其他有相同政治立場的人「follow佢」。

案件編號：WKCC3157/2023