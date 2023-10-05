初選案｜伍健偉曾稱會盡法推倒政權　林景楠稱參選為免票源衝突

民主派初選案，最後階段才改認罪的兩名被告：林景楠及伍健偉，今（5日）在西九龍法院（暫代高等法院）再提訊，控方讀出二人案情。其中阿布泰國生活百貨創辦人的林，承認曾參與新界東的初選，但最終落敗；而時任元朗區議員的伍，當時亦是本土派組織「天水連線」的成員，他曾在初選論壇上形容政權「無賴」，表明會「用盡所有方法」推倒政權，沒有讓步餘地。



此外，控方案情本亦引述其他被告的言行，惟法官認為與這兩名被告的判刑無關，但也提醒控方，若有合理解釋，有「子彈」就要用。沒有律師代表的伍亦說：「如果佢（控方）有充足嘅子彈嘅時候，用盡佢係我哋身上。」惟主控官最終沒有回應，法官亦拒讓該部份案情在庭上讀出。



案件暫未排期判刑，料將待至不認罪被告審訊裁決後處理，伍繼續還押，林則續准保釋。



林及伍均在開審前才改認罪

被告林景楠及伍健偉原本不認罪，他們均是在案件今年初開審前才改為認罪，林並以控方證人身份曾在不認罪被告的審訊中作供。兩中與同案其餘45名被告，均被控一項串謀顛覆國家政權罪。林今由大律師范偉傑代表；伍則沒有律師代表。

戴耀廷先提出35＋初選計劃

控方讀出案情指，戴耀廷於2019年12月首次提倡「35+」初選計劃，主張民主派在立會取得過半議席後，無差別否決財政預算案，迫使特首解散立會，令社會陷入危機。戴與區諾軒隨後舉辦協調會議，邀請參選者商討初選協調機制，及後亦舉辦初選論壇，部份被告曾承諾，當選後會無差別否決議案，迫政府回應五大訴求。

37被告曾簽墨落無悔聲明

由於戴曾表示，不會要求參選人簽署文件，以免留下證據。梁晃維、張可森及鄒家成在2020年7月發起「墨落無悔」聲明，要求參選人承諾否決議案，迫政府回應五大訴求。聲明收集了37名被告簽署，包括伍健偉。

初選於2020年7月11至12日舉行，共有31人包括27名被告勝出，當中9人其後被DQ，並由Plan B參選人頂替，惟政府終以疫情為由推遲選舉。

林曾稱為免票源衝突才參與初選

案情又指，林當時以商人及政治素人自居，原稱會參選進出口界功能組別，但至2020年6月下旬，突宣布會轉戰新界東區，並遞交初選提名表格。林當時屬遲交申請，組織者商討後才讓他參選。但林在初選落敗，他其後改在出口界參選。林在新東初選論壇上，表明是要透過配票方式實現35+，以免票源互相衝突，故他趕上「尾班車」參選。

伍曾以願粹我命捍衛我城作口號

至於伍健偉則有參加新界西的初選，他當時是本土抗爭派組織「天水連線」成員。他亦有簽署「墨落無悔」，擺街站造勢時，曾以「願粹我命，捍衛我城」作口號，呼籲港人團結起來反抗政權。他在初選論壇上，又曾形容政權「無賴」，表明會「用盡所有方法」推倒政權，沒有讓步餘地。

伍健偉案發時是元朗區議員兼「天水連線」成員。（余睿菁攝）

曾受訪稱會全面否決預算案

伍在初選勝出後，並曾出席抗爭派記者會，隨後報名參選新西。他亦在FB撰文，承諾會抗爭到底，以向國際盟友展示其堅定意志，絕不向「極權」低頭。另伍曾在接受訪問時稱，假如他們能夠進入議會，便會堅持「全面否決財政預算案」。

主控曾想加入其他被告言行

主控官萬德豪原想讀出其他認罪被告的個別言行，但三位法官質疑內容與林和伍無關，又指他們已在審訊中聽取充分證據，掌握整個串謀計劃。萬指個別被告言行亦是串謀一部份，希望法庭不要現階段下決定。法官陳慶偉要求萬解釋為何法庭不能現作定論；法官李運騰亦指，若控方有良好理據，便應現在提出，並說：「如果你有子彈，你應現在使用。」

伍稱有子彈用盡係我地身上

伍亦回應指，相信法官在處理他的刑期時，必然會審視整份案情，不需依賴其他被告的言行。伍又說：「如果佢有充足嘅子彈嘅時候，用盡佢係我哋身上，證明畀世界睇，佢係有足夠嘅理據。」

萬最終沒有進一步陳詞。法官最終未有讓控方讀出涉及戴、區、趙家賢、鍾錦麟4名組織者及林、伍二人的個別言行，涉及其餘被告的則沒有讀出。

16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

16名受審被告。(詳看下圖)

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13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)