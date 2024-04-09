巴黎奧運｜李家超：政府低價購入轉播權　惟承認兩地時差不易推廣

行政長官李家超今早（9日）行政會議開會前宣布，政府已購入7月巴黎奧運轉播權，他不透露費用，只形容價錢低過以往奧運轉播權、物有所值，強調並非要改變商業競爭模式，今次繼東京奧運後再購入轉播權，是考慮到市場不足以支撐投資播映權，希望提升運動氛圍，凝聚團結，不過承認巴黎與香港有時差，「無東京奧運咁易推廣。」



4月9日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（盧翊銘攝）

政府購入巴黎奧運轉播權 市民可免費收看

李家超指，香港運動員在巴黎奧運取得15個參賽資格、殘奧取得12個參賽資格，希望香港運動員取得更多資格。他宣布，特區政府已經購入奧運、殘奧播映權，讓市民在電視免費觀看，為運動員打氣，文化體育及旅遊局與TVB，Viutv，HovTV，香港電台討論安排，落實再公布。他指政府決定購買播映權是回應社會期望，考慮市場不足以支撐投資播映權、東京奧運轉播帶來的價值，希望發揮乘數效應，凝聚團結，透過社會氛圍多管齊下創造價值。

拒透露轉播權價錢 稱低於以往播映權

翻查資料，2012年倫敦奧運轉播權費用約1.2億港元；2016年里約熱內盧奧運約1.6億港元。李家超指，巴黎奧運播映權合約有條款不能透露金額，但費用低於東京奧運播映權，以及商業機構投得的播映權，形容物有所值。他認為可以提升運動氛圍、喜悅等，廣播機構亦可創造收益，促進餐飲零售等收益，感謝文化體育及旅遊局安排。

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承認巴黎與香港有時差 「無東京奧運咁易推廣」

不過，巴黎與香港有6至7小時時差，政府會否擔心港人因錯過黃金時間而削弱氣氛，會否影響為港帶來的預期效益時，李家超表示巴黎奧運與東京奧運的情況的確不同，但政府考慮了轉播及不轉播的正、負面影響，而根據東京奧運的轉播成果，看見市民對奧運的期待，又指不少體育愛好者即使比賽有時差，都會自己找時間重看，例如世界盃，加上政府已要求電視台需要宣傳、重播、和有一定播放時數等，政府亦將利用社交媒體推廣，強調最重要的是令市民可以參與其中，他重申是次轉播款用都較以往低。

擱置垃圾徵費？ 李家超：收集數據再作下一步部署

垃圾徵費「先行先試」計劃本月1日開始推行，至今一星期，全國僑聯前副主席盧文端昨日（8日）在《明報》撰文，稱計劃的「亂象」反映社會還未準備好推行計劃，促請政府押後或擱置垃圾收費，否則擔心會干擾政府及社會聚精會神謀發展，不是中央希望見到的局面。

李家超被問到政府會否考慮擱置垃圾徵費計劃，及特首辦是否有使用指定膠袋，李家超表示，垃圾徵費已是香港的法律，在考慮推行法律時，政府必定會考慮實際操作上該如何推行，故政府以「先行先試」作為試驗，而過去一星期的試驗計劃中，政府亦收集到市民意見，不同地點代表了不同元素，如食肆、院舍、政府機構等，期望了解計劃除對垃圾生產者、業界的影響，強調會透露實踐、問卷等了解市民意見，認為現階段應讓「先行先試」計劃繼續進行，收集數據後作再下一步部署，但強調政府必定會小心行事，因為始終該法例牽涉廣大市民。李家超又指，政府樓宇會按重量收費，所以特首辦並非使用指定膠袋。

4月9日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（盧翊銘攝）

李家超：可能5至6月就垃圾徵費作出決定

對於盧文端指要考慮延遲、取消垃圾徵費，爭論會浪費社會發展時間。李家超指政府對於垃圾徵費態度清晰，「先行先試」計劃14個試點包括不同設施，參與度亦不錯，要考慮如何繼續推行垃圾徵費，正研究數據如何推進，會收集不同界別、公眾意見。

他直言計劃影響全港750萬人，每人都有不同意見，而執行、費用、支援措施都要配合政策；立法會議員都有自己意見，政府要完全明白情況，可能5至6月就垃圾徵費作出決定或宣布，要給予時間讓「先行先試」計劃推行，才知道下一步如何做。

「LIV Golf 2024香港站」3月8日首日在粉嶺高球場比賽情況。（倪清江攝）

談粉嶺高球場發展去向 李家超：會按部就班小心處理

提到粉嶺高球場發展去向，李家超先恭喜剛剛在粉嶺高球場成功舉辦的LIV Golf比賽，亦樂見政府收回32公頃土地後擔起支援角色，認為粉嶺高球場舉辦比賽的情況不受被收回的32公頃土地影響。李家超重申，粉嶺高球場仍有環評報告及司法覆核須處理，承諾政府會按部就班，小心處理。

4月9日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（盧翊銘攝）

愛國主義教育工作小組會舉辦問答比賽、工作坊等

政府剛成立愛國主義教育工作小組，被問及選擇委員有何準則，如何宣揚愛國主義教育。李家超指，融入國家發展對香港而言是重要機遇，要抓緊發展潛力，要理解香港的根，多了解文化歷史、國家發展。他表示，要知道自己民族的文化價值，不同地方都有自己的歷史、發展過程，要透過愛國主義教育，讓市民容易成為一家，達到共同價值觀。

愛國主義教育工作小組在憲法及基本法督導委員會轄下，挑選委員的準則包括對國家的認識、歷史文化的認識、是否熱愛祖國，單單認識亦不足夠，要對工作有熱誠，要推動愛國主義教育，想新一代對中國發展、歷史有充足認識。他表示，同時政府會舉辦不同活動，例如工作坊、問答比賽，讓工作小組考慮，再匯報給憲法及基本法督導委員會決定。

4月9日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（盧翊銘攝）

李家超：一直與中央商討旅遊、經濟支援 適時公布

提到港人北上熱潮持續，李家超表示，部分商店需要轉型，相信香港的經營者有不同階段轉型的經驗，而香港去年有約3%的經濟增長，政府又預測未來經濟增長在2.5%至3.5%之間，相信未來經濟發展會持續，但基於國際旅客的旅遊模式改變，所以業界轉型是必然的事實。他也樂見現時有不同行業在轉形中創出新天地，相信其餘的商店亦能創造出新賣點等。

李家超又指，港府一直與中央保持緊密溝通，包括旅遊、經濟支援等，適時會公布細節。另外，旅發局亦有為推動旅遊發展作出努力，如安排新旅遊景點、五一黃金周發放煙火等，李家超重申政府提供不同可行性，但最終仍有賴業界創新，「時代係不斷轉變，微觀上，某個行業嘅轉變應有方法。」

李家超：盛事帶動經濟收益

李家超又說，2024年第一季剛過去，經濟擴張。第一，是盛事帶動經濟收益，例如七人欖球賽吸引10萬人次入場，較去年多3分之1，有新西蘭、太平洋島國的人來港，稱香港是七人欖球賽之王。酒吧生意上升2至3成，部分上升4至5成。上月「藝術三月」有各項活動，部分活動展期超過1個月，總參觀人次突破400萬，巴塞爾藝術展突破7.5萬人次參觀；Complexcon三日活動超過3萬人次入場。

李家超說，會議參加者都是高消費群，4月有多個展覽會登場，會展業務會帶動住宿、餐飲、零售活動。他指本港接待能力提高，可增加經濟活動及復甦。機場運力已經恢復至疫情前七成，預期本年底完全恢復；酒店房間較疫情前多。他說第一季訪港旅客有1123萬人次，按年增加1.5倍，按季增加5%。有熱門餐廳推動優質食品服務，有網紅店引人打卡，尤其高興旅遊業界利用香港深度遊優勢，帶其到灣仔、觀看金庸展。他指香港人有創意，懂得靈活走位，食腦有橋的香港人必定有新優勢。第三，內地今年經濟目標定為約5%，PMI指數上升，香港要做好超級聯繫人、超級增值人，把握內地給予香港的機遇。