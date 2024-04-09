垃圾徵費｜會否擱置？李家超：徵費已成法律　總結試行計劃再部署

全國僑聯前副主席盧文端昨日（8日）促請政府擱置垃圾徵費，否則擔心影響香港聚焦經濟發展。特首李家超今早（9日）出席行會前被問到會否擱置徵費，他說垃圾徵費已是香港法律，現階段應先讓「先行先試」計劃認真推行，待政府總結及分析數據後再作下一步部署，強調法律牽涉廣大市民，政府必定會小心行事。



盧文端在《明報》撰文，稱垃圾徵費的「亂象」反映社會還未準備好推行計劃，促請政府押後或擱置垃圾收費。（廖雁雄攝）

盧文端促押後或擱置垃圾徵費

垃圾徵費押後至8月1日全面實施，盧文端在《明報》撰文稱計劃的「亂象」反映社會還未準備好推行計劃，促請政府押後或擱置垃圾徵費，否則擔心會干擾政府及社會聚精會神謀發展，不符合香港社會整體利益和期望，相信也不是中央希望見到的局面。他又說，垃圾徵費屬不可能任務，亦是上屆政府在泛政治化高壓下的政策，應堅決擺脫環保道德綁架。

李家超：先讓「先行先試」計劃落實 再作下一步部署

李家超今日（9日）被問到政府會否考慮擱置垃圾徵費時表示，垃圾徵費已是香港法律，現時政府正在考慮如何推行垃圾徵費，故推出「先行先試」計劃，了解實際推行情況。他指，目前「先行先試」計劃已實行一周，政府已收集到不同數據、參與率比例，及是否能夠真正改變市民源頭減廢的習慣，重申徵費目的不是為了收費，最希望能減少垃圾。

李家超又指，「先行先試」計劃選擇了14個試行點，包括公共屋邨、商業機構、食肆、院舍、政府機構等，期望了解計劃對垃圾生產者，及服務行業、物業管理公司、前線員工等的影響。

他強調，政府會透露實踐所收集得來的數據、問卷等了解參與者意見，亦會詢問不同界別的意見，直言在現階段，應先讓「先行先試」計劃認真落實及進行，總結及分析數據後再作下一步部署，強調政府必定會小心行事及聽取各界別意見，始終牽涉廣大市民，重申政府必定是支持環保概念。