港首辦國際訟辯培訓學會會議　林定國：港是國際仲裁最理想地方

香港大律師公會轄下的「香港訟辯學會」，一連兩天(8日及9日)協辦第四屆「國際訟辯培訓學會」國際會議，是該會議首在本港舉行，吸引超過100名來自包括內地、馬來西亞、南非、澳洲、英國、新西蘭、愛爾蘭、蘇格蘭及本地的法律界人士參加。



律政司司長林定國資深大律師在致辭時表示，香港是國際仲裁最理想的地方。



第四屆「國際訟辯培訓學會」國際會議一連兩天(8日及9日)在香港舉行。（香港大律師公會提供）

「國際訟辯培訓學會」國際會議首次在香港舉行，主題是「仲裁的訟辯：跨越邊界，促進法治」。大律師公會表示，會議由不同講者交流跨司法管轄區的訟辯培訓及介紹不同地區的國際仲裁模式。討論跨越邊界的國際訟辯及仲裁的最新發展，如何在現代科技下提高解決爭議中的訟辯能力是會議的重點之一。

律政司司長林定國在致辭時表示，以仲裁方式解決跨境及國際商業糾紛日趨重要，香港既有大量可以擔任仲裁員的卓越訟辯者，又有獨特優勢，在一國兩制下，維持普通法的制度，可提供高質素的法律服務，同時亦得到中央政府的強大支持，令香港成為國際仲裁最理想的地方。

另外兩位主講人是終審法院首席法官張舉能及前終審法院首席法官馬道立，其他講者包括不同司法管轄區的現任和退休法官以及業界人士。

律政司司長林定國（台上右面）在致辭時表示，香港是國際仲裁最理想的地方。（香港大律師公會提供）

大律師公會主席杜淦堃：鞏固香港國際仲裁中心定位

大律師公會主席杜淦堃表示，適逢今年為大律師公會成立75周年，這類觸目的國際會議決定在香港舉行，正好肯定香港法律專業聯通世界的地位，不但進一步鞏固香港作為國際仲裁中心的定位，亦向外展示香港推動法治的貢獻和決心。

杜淦堃指，仲裁國際化是不爭事實，這類國際會議讓海外的法律界及仲裁翹楚更了解香港的制度，令與會者同步共同尋找合作機遇，是多贏的業界交流。

原定2020年在香港舉行 因疫情延至今年

「國際訟辯培訓學會」每兩年舉辦一次的國際會議是訟辯培訓界的盛事，過去三屆先後在馬來西亞、北愛爾蘭及南非召開，會議在2020年選定香港舉行，因為疫情延至今年在港復辦。

「國際訟辯培訓學會」是在香港註冊成立的一個非牟利組織，由世界各地的聯屬大律師公會及來自法律界的贊助者，共同協助營運及出謀獻策。

香港訟辯學會成立於2011年，宗旨為促進法治及推廣訟辯技巧，學會定期安排工作坊及講座，提升大律師及實習大律師的訟辯技巧，包括仲裁的訟辯、上庭的訟辯、以中文訟辯，不少培訓導師，更是來自其他司法管轄區著名的法律執業者。