23條立法｜大律師公會倡設公眾利益豁免　收窄煽動意圖罪定義

政府就《基本法》23條立法的公眾諮詢昨日（28日）結束，大律師公會今天（29日）公布向政府遞交的意見書，表明同意特區政府自行就23條立法履行憲制責任，但就多項罪行提出修訂建議。當中，就竊取國家秘密罪，建議引入「公眾利益」作抗辯理由，且不限於適用在傳媒，並容許被動或不知情管有國家秘密的人，可及時合法地放棄資料。



公會又建議，收窄煽動意圖罪定義，將意圖推翻或嚴重危害國家安全列為罪行核心要素，回應學術界等人士擔心影響合法表達意見的權利。



主席杜淦堃被問到2003年23條立法，公會曾反對設隱匿叛國罪，如今是否認為當年的疑慮不存在故表達支持，杜淦堃表示其他地區今天都有相關罪行，「當有關罰則同條例清晰時，我見唔到點解覺得香港可以無呢個罪行。」



大律師公會的意見書針對叛國、煽動叛變、煽動意圖、竊取國家秘密、境外干預等多項罪行，逐項提出修訂建議。

倡竊密罪設公眾利益豁免 不知情者可合法放棄資料

竊取國家秘密罪方面，大律師公會認同「國家秘密」定義應與國家《保守秘密法》一致，不過認為要明確定義，建議考慮引入「公眾利益」作為抗辯理由，涵蓋所有人，不只是新聞從業員，門檻不應該低，可參考英國、加拿大、澳洲、丹麥等條例。對於諮詢文件提到非法披露看來屬機密的資料都可能違法，公會建議清晰定義，並只限於損害中央或特區利益的機密資料。

公會又建議，提供指引讓被動或不知情地管有「國家秘密」資料的人，有機會合法地及時和適當地放棄相關資料。

建議收窄煽動意圖定義

煽動意圖罪方面，公會說理解學術界等人士擔心影響合法表達意見的權利，認為法例可以適切調整回應這些關注，建議煽動意圖罪採納「意圖推翻或嚴重危害國家安全罪行」成為罪行核心要素。公會又建議考慮將煽動意圖的定義收窄，加入「煽動暴力、騷亂或慫恿他人違法；明知可能產生暴力、違法或破壞和平後果的意圖」。

杜淦堃：煽動意圖罪有修改空間望調整

大律師公會主席杜淦堃說，23條立法定罪元素必須要清晰，確保真正危害國安的人被繩之於法。被問到是否同意現行的煽動罪定義過於寬闊，引起仇恨、憎恨的行為便可能違法，杜淦堃同意煽動意圖罪有修改空間，例如現時仍然保留女皇的字眼，其他地方可能縮短涵蓋範疇甚至廢除，公會理解社會上的關注，希望政府作出適當調整和回應，亦相信政府會考慮這些意見。

不再反對隱匿叛國罪？杜淦堃：唔覺得香港可以無

杜淦堃被追問公會2003年23條立法時曾反對設隱匿叛國罪，擔心普通人很難定義叛國，執行上有困難，現屆公會是否認為當年的疑慮已不存在，杜淦堃表示意見書考慮了美國、澳洲、新西蘭等地條例，不同司法管轄區今天都有相關罪行，「當有關罰則同條例清晰時，我見唔到點解覺得香港作為司法管轄區，可以無呢個罪行。」

至於擴大執法權方面，公會是否同意延長羈留時間，做法是否符合保障人權，杜淦堃說很多會員關注這方面問題，處理國家安全案件、在其他司法管轄區有不同做法，「唔可以話一刀切唔去改呢樣嘢係合適嘅，因為的確有複雜嘅國家安全案件，可能警方嘅權力要比普通案件多，但應該作出適當平衡，平衡警方執法權同被告人權利，呢個至為重要。」

倡引入「知悉」配合境外勢力才屬犯罪

境外干預罪方面，公會質疑諮詢文件未有提及必須要有犯罪意圖的元素，並針對「配合境外勢力」行為提出修訂，建議引入「知悉」元素，即干犯者須知道或應該知道相關行為或活動牽涉境外勢力參與。

公會亦建議「境外勢力」採納相對狹義的涵蓋範圍，刪除「慣常或有義務按照該政府、當局或組織的指示、指令或意願行事的實體或個人」的部分。至於保安局局長可基於國家安全理由，禁止本地組織運作，公會認為要列明清晰指引。

大律師公會就23條立法提交意見書。（潘耀昇攝）

新增罪行定義要清晰 促加入對被捕人士保障

大律師公會強調特別是新增的概念或罪名，定義要清楚，以免市民誤墮法網，構成罪行的元素和定罪標準同樣要清晰，同時要確保立法必須與《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》保障的權利一致。

公會認為，維護國家安全及保障基本人權是「一國兩制」行穩致遠目標的基石。諮詢文件建議偵查複雜的國安案件時，加大某些執法權力，公會希望當局考慮加入對被捕人士權利的相應保障，指出「執法權力」及「權利的保障」兩者平衡共存，更能維持外界對香港法治的信心。

至於已被扣押人士，公會提出可參考英國《2023年國家安全法》中相關保障，包括當警方「合理懷疑」該人「正在或曾經參與境外勢力威脅活動」時，警方才可向司法機構申請延長羈留，並有嚴格的申請及羈留時限，被羈留人士必須獲通知何時審理申請，及延長的理由，並一定要有機會就申請作陳述。如果涉及性質較嚴重的案件，公會建議應由律政司親自批示。

部分法庭程序可減省 杜淦堃：文件可不需中英翻譯

公會又關注減省法庭程序的問題，解釋很多法庭程序都考慮到保護疑犯的權利，除非這些權利不受損害，否則不應該減省程序，杜淦堃被問到大部分程序都是保障被告，是否不應減省，他回應說並非一刀切不可以減省，例如文件是否一定要中英文翻譯，是否有空間減省翻譯，「唔需要翻譯文件可以做快啲」，認為減省程序有時可以令到被告權利受保障，惟並非所有程序都可以減省。