轉數快與泰國PromptPay接通　財庫局指正與其他地區探討擴展

轉數快與泰國PromptPay在去年12月開始接通，港人可以在泰國使用7 間銀行、兩個支付平台，透過轉數快向870 萬PromptPay 商戶支付。財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應查詢時指，轉數快接通泰國的PromptPay（支付互聯），平均每筆交易額低於200港元，但亦有中至大額的交易，最高單筆交易金額達近10,000港元。



陳浩濂又指，今次支付互聯為日後擴展轉數快到不同國家奠定基礎，會根據今次的經驗再去探討與其他地區合作，惟由於涉及其他地域及央行討論，故暫不可以透露時間表。



轉數快（資料圖片／林若勤攝）

泰國平均每筆交易額低於200港元 用於便利店、咖啡店

轉數快與泰國PromptPay接通逾四個月，財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應查詢時指，香港轉數快接通泰國的PromptPay後，在泰國平均每筆交易額低於200港元，如用於便利商店、咖啡店等消費，大部分的交易在週末和長假期間發生；此外亦有中至大額的交易，如支付高級餐廳、牙科護理和高爾夫費用類別，最高單筆交易金額達近10,000港元。他又指，支付互聯深受香港旅客歡迎，根據泰國數據顯示，在今年1月份，香港在泰國跨境支付上排名第三僅次於馬來西亞和印尼。

至於未來會否與泰國央行討論增加參與支付互聯的泰國銀行和儲值支付營運商，副局長則指，兩地金融機構有其考慮因素，如發展方向和資源配置等去決定是否參與支付互聯，但金管局和泰國央行會繼續支付互聯，預計未來會有更多金融機構將加入。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂（資料圖片）

PromptPay匯率價格仍有競爭性

就立法會議員陳沛良問到，支付互聯主要參考交易時匯率，會否有減其在跨境支付的競爭力，陳浩濂則指，由於支付互聯只是推出幾個月時間，故仍要留意相關市場反應，但局方有對比過市面上的跨境支付工具，認為匯率價格仍有競爭性。他亦指，支付互聯受兩地金融機構監管，有多項保安措施，暫看不到參與機構有違反相關守則。

他表示，為進一步推廣支付互聯，金管局已推出一系列宣傳活動，包括在泰國現場實地拍攝教育影響介紹使用流傳及注意事項等。此外，局方亦會繼續加強宣傳，希望擴展到多種類別可以使用支付互聯。