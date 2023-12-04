轉數快接通PromptPay　胡慧冲倡上限增至2萬　籲遊泰港人注意兩點

金管局與泰國央行今日（4日）公布推出香港與泰國的轉數快 x PromptPay跨境二維碼支付互聯，為兩地互訪旅客提供跨境零售支付服務。泰國旅遊達人胡慧冲表示為好事，因可省卻遊泰港人兌換大量現金的不便，又建議考慮增加每日支付限額至2萬元。



泰國旅遊達人胡慧冲表示為「好事」，港人遊泰可以省卻兌換大量現金的不便，並指可考慮增限額至２萬。（資料圖片／IG/@thailand_roger）

每日支付上限如增至兩萬 方便買手袋

對於香港與泰國的轉數快 x PromptPay跨境二維碼支付互聯，泰國旅遊達人胡慧冲形容為一件好事，因港人到泰國旅行時，無須再特地到找換店兌換大量現金，亦不再擔心兌少了錢，或者被要求出示護照給店員等「做乜都唔知」的情況。

對於每日設一萬元的支付上限，他認為合理，足夠應付飲食、享受水療服務等的消費需求。如再放寬上限，他認為可考慮增至兩萬元，滿足購買名牌手袋等較昂貴商品的需求。

▼11月30日 金管局公布泰國PromptPay與香港轉數快互聯互通▼



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使用轉數快PromptPay 胡提醒注意兩點

胡慧冲表示，PromptPay在泰國被廣泛地使用，大約有七千多萬名用戶，對於香港用戶在泰國付款可掃描5間銀行提供的二維碼，包括Bangkok Bank、Bank of Ayudhya、Krungthai Bank、Kasikornbank及Siam Commercial Bank，他認為指定銀行的數量足夠，亦具代表性，為大多數人使用。

他又提醒，在泰國使用轉數快的港人，在付款後謹記開啟漫遊服務以接收電郵，或短訊發放的易付款通知，並注意掃描的付款二維碼，是否屬於PromptPay及由指定銀行提供。