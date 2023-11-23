詐騙｜轉數快採用防騙視伏器資料　11.26起向可疑識別代號發警示

近年騙案頻生，騙徒以不同渠道行騙。警方宣布與金管局、銀行業合作，於11月26日（星期日）起在「轉數快」推出「可疑識別代號警示」，利用警方「防騙視伏器」的資料，向用戶提供警示，當用戶輸入的繳費識別代號本身被標記為「高危有伏」，就會出現可疑警示訊息。

警方表示，今年首9個月有至少22,000個「轉數快識別代號」被用作詐騙，或洗黑錢，希望新措施可阻截部份騙案。



（左起）香港金管局主管（金融基建發展）黎巧兒、警方網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪、香港銀行同業結算行政總裁鄧月容介紹轉數快發警示安排。（黃偉倫攝）

首九個月2.2萬「轉數快識別代號」被用作詐騙或洗黑錢

警方網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪表示，本港整體詐騙案件有上升趨勢，今年1至9月一共有29,650宗，較去年同期升52.5%，而且該九個月的數字已比去年全年多，多出6.2%。至於涉及金額，相關案件於今年首九個月一共涉49.9億元，同樣比去年同期的33.8億元，多出47.6%。

鄭麗琪表示，詐騙案件涉及不同種類，例如購物、投資騙案等，部份騙徒以不同藉口，要求受害人以轉數快過數，例如假冒網購，但受害人付款後遲遲未能收貨；又或投資騙案要求受害人要轉數快過數。她續指，今年首九個月有至少22,000個「轉數快識別代號」，被用作詐騙或洗黑錢有關，不過警方未有備存確實有多少宗案件。

轉數快收款碼一旦屬「高危有伏」即會發出警示

為打擊有關轉數快的騙案，鄭麗琪表示，警方將與金管局、香港銀行同業互聯有限公司、香港銀行公會，以及44間本地零售銀行和儲值支付工具營運商，共同推出轉數快的「可疑識別代號警示」。

她表示，機制會利用警方「防騙視伏器」的資料，當用戶輸入的轉數快識別代號，例如電話號碼、電郵或轉數快識別碼等，本身被標記為「高危有伏」，用戶的轉帳確認頁面便會出現可疑警示訊息，以提醒用戶以免受騙。

發出警示後，市民仍可選擇繼續付款。鄭麗琪解釋，市民始終有選擇權，機制只是用不同方法提醒，需要平衡權利及便利程度。

若用戶輸入的轉數快識別代號，本身被標記為「高危有伏」，其轉帳確認頁面便會出現可疑警示訊息。（警方提供文件）

不會就「疑似有伏」及「可能有伏」收款碼發警示

「防騙視伏器」本身設有不同警示，即紅色的「高危有伏」、橙色的「疑似有伏」，以及黃色的「可能有伏」，惟是次機制只會向「高危有伏」的號碼發警示。鄭麗琪解釋，「高危有伏」代表警方收到舉報並展開調查，但橙、黃色則只是來自其他平台的情報，警方未調查核實，認為只向「高危有伏」發警示較為適合。

（左起）香港金管局主管（金融基建發展）黎巧兒、警方網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪、香港銀行同業結算行政總裁鄧月容。（黃偉倫攝）

除了轉數快，網上仍有不同種類電子支付方式，香港銀行同業結算行政總裁鄧月容表示，其實不同平台都有與轉數快合作，例如PayMe，如在相關平台使用轉數快，都適用於是次機制，並會研究擴大機制適用的電子支付服務。

轉數快系統將於11月26日凌晨1時至早上11時更新，期間轉數快系統將會暫停提供服務。