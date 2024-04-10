華豐大廈｜60年樓齡至少35間賓館　斜對面1996年嘉利大廈火奪41命

佐敦華豐大廈今日（10日）發生致命三級火。華豐大廈建於1964年，已有60年樓齡，當中賓館林立至少有35間；屋宇署早年揭發大廈有潛建物，勒令清拆。



當區區議員指出，大廈約有100個劏房，曾有街坊反映，有住客會在大廈內隨處棄置煙頭、雜物堆放在公共空間。 斜對面「佐敦薈」，前身為嘉利大廈，1996年曾出現五級火釀41死80傷慘劇。



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華豐大廈建於1964年4月，位於彌敦道及佐敦道交界，樓高14樓，共有230個單位。根據牌照事務處資料，華豐大廈至少有35間賓館營業，分佈在各層。從大廈圖則可見，華豐大廈每層至少有12個單位。

其中去年7月「雙非」男童陳泓儒被內地母親帶來港並遺棄在廣華醫院，兩人亦曾暫住過華豐大廈的嘉應賓館。

華豐大廈平面圖。（《香港01》）

一樓「勁力健美中心」外牆設有「搶眼」招牌

華豐大廈有老牌健身房及武術團體練功房聚集的地方，其中大廈一樓的「勁力健美中心」，在大廈外裝有「搶眼」招牌，而13樓亦有香港精武體育會的練功房等。

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區議員：約有100個劏房 有人投訴亂掟煙頭

據油尖旺區議員葉傲冬表示，據他了解，華豐大廈約有100個劏房、30多個賓館單位，業權分散，形容大廈面對的管理問題複雜，亦引述有街坊反映，有住戶會在大廈內隨處棄置煙頭、雜物堆放在公共空間。

天台有僭建劏房 屋宇署促清拆

華豐大廈早年曾捲入天台僭建物風波，並在2021年底收到屋宇署向天台業主去信，指走廊上蓋、以及天台平台部分圍欄屬僭建，勒令清拆。《香港01》記者當時亦曾到過現場觀察，發現大廈多個天台單位另於平台位置搭建僭建物，亦有鐵皮覆蓋，但僅以石塊壓著防止鬆脫。

當時業主立案法團主席盧先生曾指出，天台遭改裝成多個劏房單位，不少居於上址的租客隨處棄置廢物，另堵塞防火通道，釀成衛生及消防隱憂，亦有業主擅自改動喉管，但未有做好防漏工程，結果滲水至其他樓層，對其他業戶造成滋擾。

96年嘉利大廈五級火最慘烈 41死80傷

1996年11月20日下午4時許，油麻地彌敦道嘉利大廈焚燒達21小時的沖天五級火，被困人士跳樓逃生、以至死者在窗邊被烈火吞噬的畫面，至今不少港人仍歷歷在目。此場41死80傷慘劇，疑因燒焊火舌燒着電梯槽雜物引致，成為香港史上最嚴重的高樓大火，亦揭露舊式商廈的防火標準過時。嘉利大廈丟空至2003年才被拆卸，2007年重建為銀座式購物商場「佐敦薈」。