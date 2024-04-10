華豐大廈三級火｜油尖旺7間酒店免費讓災民入住　梁熙牽頭聯絡

油麻地佐敦道華豐大廈今日（10日）早上發生三級火，5人死亡，多人昏迷。家族經營酒店業務的民建聯立法會議員梁熙聯絡油尖旺區酒店免費提供房間，讓災民入住。下午有兩間新增響應的酒店，合共有7間酒店，涉及30多間房間，目前由該黨分配。



參與酒店包括：旺角希爾頓花園酒店、尖沙咀美麗華酒店、旺角智選假日酒店、九龍彩鴻酒店、One Dundas Serviced Apartments、Eaton Hotel和尖沙咀天文台道寶軒酒店，暫時合共提供30多間房間供受影響住戶入住，直至大廈解封，有需要人士可於火警現場與民政處聯絡。



梁熙表示，過去曾在油尖旺社區服務多年，對火警造成多人死傷感到傷痛，希望能出一分力協助受影響居民。（資料圖片/盧翊銘攝）

油尖旺7間酒店免費讓災民入住

梁熙表示，過去曾在油尖旺社區服務多年，對火警造成多人死傷感到傷痛，希望能出一分力協助受影響居民。他說，今次火災主要影響低層住戶，部分單位屬劏戶，相信低層住戶今晚亦難以歸家，故立即聯繫區內酒店，了解可提供的酒店房間數目，讓受影響居民今晚可免費居住。

連同梁熙家族管理的酒店在內，至今已有7間酒店響應，包括旺角希爾頓花園酒店、尖沙咀美麗華酒店、旺角智選假日酒店、九龍彩鴻酒店、One Dundas Serviced Apartments、Eaton Hotel和尖沙咀寶軒酒店。梁熙感謝酒店響應，7間酒店暫時可合共免費提供30多間房間供受影響住戶入住，直至大廈解封。

梁熙料逾40戶受影響 有需要人士可聯絡民政處安排入住

梁熙說，今次火災主要影響低層住戶，但大廈上層的住戶「有出無入」，離開單位後不能返回單位，受影響的住戶較早上預計約有40戶的多，以住客及劏房戶為主，相信他們今晚難以歸家，暫時未收到旅客求助。而免費酒店房間將由民政事務署負責分配，有需要人士可於現場與民政事務署聯絡。他又提到，政府的過渡性房屋暫時可提供約30個單位。

梁熙表示，由於香港正舉辦不同國際展覽，所以酒店房間緊張，「間間都係得幾間空房，非常之爆」，呼籲有空置房間的酒店能提供援助。梁熙說現時接收到不少個案，已分配兩間房，入住的災民晚上上班，上班就會讓出房間，屬於特殊情況。

至於火災現場，梁熙指中電已經準備供電，但現場在灌救後不在理想狀態，預計今日都不能恢復供電和煤氣。