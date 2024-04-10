華豐大廈三級火｜劏房居民夢中被濃煙驚醒　逃生後猶有餘悸打算搬

消防處調查華豐大廈火災後表示，該廈有35間持牌賓館及多間劏房，需要出動較多人手救援。有出逃生天的劏房戶到政府安排的梁顯利社區中心暫避，表示在睡中被濃煙驚醒，聽到幾下爆炸聲，逃離現場仍感到害怕，感到火災後大廈已不安全，打算搬走。



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油尖旺民政事務處因應華豐大廈發生三級火，上午已開放梁顯利油麻地社區中心作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。該廈有60年樓齡，消防處下午會見傳媒時表示，有35間持牌賓館及多間劏房。

記者中午到達梁顯利中心，至午後遇到來暫避的華豐大廈住客Jessi，她跟家人住在華豐大廈一個「一開五」的劏房已5年，從未遇過火災。

今早事發時，她跟家人也仍在睡夢中，驚醒時發現房內已濃煙密佈，急忙跟家人逃生，期間也聽到幾下爆炸聲，一家人慌忙逃生，直至逃出大廈仍然感到很害怕。

據她所知，大廈解封需要兩三日時間，跟家人或會到由一間機構或宗教組織提供的庇護所暫住。她擔心大廈經歷火災，或已不安全，打算搬屋。

教會人士朱女士帶著自發買的物資前來中心，希望為受影響人士送暖。她前來中心時，遇到一位男士獨自抱著嬰兒，想為嬰兒找奶粉，她也協助對方購買奶粉，及準備已消毒的奶樽供這男士使用。

油尖旺區議員楊子熙表示，現時區內有酒店願為受影響人士提供住宿，政府除開放臨時庇護中心，也有意會開放部份過渡屋幫助市民，相信即使今日華豐大廈未能解封，也有足夠措施幫助居民，目前正了解中心內居民的需要，「當然佢哋最想係返屋企。」