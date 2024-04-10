華豐大廈｜商住混合逾百劏房　消防顧問：倘非法改建火勢蔓延各層

佐敦華豐大廈今（10日）發生致命三級火。消防處指出，大廈內有持牌賓館及劏房，令火勢蔓延不同樓層。消防顧問梁錦得表示，如果大廈內有非法改裝，或肆自將住宅用途改為商業用途，會增加樓層容納人數，原有的走火通道或不足容納逃生，增加消防隱患。他又指，如果起火地點屬商業用途，料火勢可蔓延至不同樓層，如果大廈曾涉違規改動防火門，亦會加劇嚴重性。



消防處前處長、香港工程師學會消防分部發言人林振敏則指，雖然大廈有60年樓齡，但並非所有舊樓都同樣面臨相關消防隱患，認為最主要是確保大廈沒有違規改動，並定期檢查相關防火設備，則可最大程度減少相關悲劇發生。



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消防處今日下午會見傳媒交代火警，消防處指，最先起火位置為大廈1及2樓的大堂，暫時未知起火原因，惟大廈內有持牌賓館及劏房，火勢蔓延不同樓層。

區議員：商業及住宅單位已混合同一樓層

根據牌照事務處資料，華豐大廈至少有35間賓館營業，分佈在各層。從大廈圖則可見，華豐大廈每層至少有12個單位。油尖旺區議員葉傲冬表示，據他了解，華豐大廈約有100個劏房，當中不少商業單位及住宅單位已混合在同一樓層，未有明顯分隔，令到業主立案法團難以管理。他引述有街坊反映，大廈會有不少非住客出入，「坦白講環境條件唔算理想」。

華豐大廈平面圖。（《香港01》）

賓館、劏房增人流 防火設備恐不足應付

賓館及劏房被視為火勢蔓延的原因之一，消防顧問梁錦得指出，賓館增加大廈人流確實會成為火災的其中一個風險因素，「用火，或者用器具發熱都會令到火警機會高咗」，但如果賓館已持牌，代表消防及屋宇署已經有實地檢查過，理論上逃生通道及走火通道符合規定。不過，他表示，如果相關大廈有非法改裝或肆自將住宅用途改為商業用途，就會增加樓層容納人數，原有的走火通道或不足容納大廈內的市民逃生，增加消防隱患。

倘改動防火門 煙及火會隨着樓梯上升增傷亡

他表示，今次起火地點為大廈1及2樓的大堂，料屬商業用途的單位，認為火警之所以可蔓延不同樓層，或涉防火門改動或長期打開防火門所致。他續指，部分商業單位可能為了美觀，或會將防火門收裝成玻璃門，又或是將原有雙層的防火門改為單層。此外，有不少住戶或會因為貪方便長開防火門，當發生火警時，煙及火會隨着樓梯上升，造成煙囪效應，引致傷亡發生。

他表示，由於屋宇署人手不足，現時主要靠向投訴屋宇署，才會到相關樓宇觀察有否違法改裝防火門，建議屋宇署可以委託消防工程師負責巡查及給予建議，如大廈未有按建議改動，再由屋宇署發出通知書。

林振敏呼籲居民要提高個人防火意識，主動預防火災。（黃煒堯攝）

前消防處長：舊大廈不一定危險 倘違規增悲劇風險

消防處前處長、香港工程師學會消防分部發言人則指，雖然大廈有60年樓齡，但並非所有舊樓都同樣面臨相關消防隱患，認為最主要是確保大廈沒有違規改動，並定期檢查相關防火設備，則可最大程度減少相關悲劇發生。

他又指，除了政府要加強向市民宣傳防火意識外，市民亦有責任去了解及確保所住的大廈是否配合消防標準，並提高自身的防火意識。