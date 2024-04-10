華豐大廈三級火｜九旬夫婦住賓館遇火災　險裡逃生後讚香港有情

佐敦華豐大廈發生三級火，釀成多人死傷，政府開放梁顯利油麻地社區中心作臨時庇護中心。



有九旬夫婦回港處理私人事務，入住華豐大廈內的賓館，原定留宿七晚，但過了一晚便遇上火災。回憶在賓館等待救援，他說慶幸有太太在旁，互相鼓勵，直言今次是險裡逃生，又讚事發後有很多人來幫忙及送暖，感到香港仍是有情的地方。



賓館房內等候救援 夫婦互相鼓勵捱過

90歲的鄺先生與太太於佛山居住20年，每年會回港幾次，今次回港處理私人事務，原預計在位於華豐大廈的千悅賓館住七晚，但剛到埗、過了一晚便遇上火警。

鄺先生說，今早聽到警鐘響，隨即開門查探，發現外面有煙，其後便與太太在房內等待救援。他住的房間有兩邊窗，一邊看到火光、一邊看到濃煙。等待的過程，難免心慌，但鄺先生說幸好有太太在旁，互相鼓勵，「佢又珍惜我，我又珍惜佢。」

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形容險裡逃生 今晚入住同區酒店

兩人在房間等待約半小時後，有消防來敲門、問有無人被困，鄺先生與太太即時求救，大叫「有人有人」。他指當時走廊已濃煙密佈、且非常黑暗，夫婦倆是在消防攙扶下逃出大廈。

鄺先生直言今次是「險裡逃生」，但在今次事件中，也感到香港仍然帶情，事情發生後很多人來幫忙。他也已安排好住宿，今晚會入住同區酒店。