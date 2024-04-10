華豐大廈火警｜樂善堂東華三院仁濟醫院保良局援助死者家屬及災民

佐敦華豐大廈今早（10日）發生三級火，釀成至少五人死數十人傷。九龍樂善堂宣布「樂善關懷基金」將為意外中受影響之死者家屬提供50,000元之經濟援助，以及向每戶受影響災民予以5,000經濟援助，以解燃眉之急。



東華三院宣布向受影響人士提供緊急援助，包括直接為死者家庭提供免費殯儀服務、為每位傷者提供港幣一萬元的即時援助；仁濟醫院的「仁濟緊急援助基金」今天派員到梁顯利油麻地社區中心，並公布為死者家庭提供2萬元的援助。



▼4月10日 佐敦華豐大廈發生奪命火▼



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樂善堂：予每戶受影響災民$5000經濟援助

九龍樂善堂對火警意外深表關注，對死傷者家屬及受影響災民予以深切慰問，「樂善關懷基金」將為意外中受影響之死者家屬提供50,000元之經濟援助及每戶受影響災民予以5,000經濟援助，盼能為受影響的家屬及災民提供即時緊急經濟支援 ，以解燃眉之急。

「樂善關懷基金」成立於2010年，旨在為因突發事故或災難而陷入經濟困境之人士或家庭提供緊急經濟援助，務求做到「及時雨」，為有需要人士解決燃眉之急。基金成立至今，已援助逾千戶有需要家庭， 援助個案 當中包括 大埔 車禍 、 旺角花園街大火 、土瓜灣馬頭圍道塌樓事故 、牛頭角迷你倉大火等。查詢電話：2272 9810

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東華三院直接為死者家庭提供免費殯儀服務

東華三院對華豐大廈發生三級火警導致多人傷亡深表哀痛，宣布向受影響人士提供緊急援助，以協助受災家庭渡過難關，包括直接為死者家庭提供免費殯儀服務、為每位傷者提供港幣一萬元的即時援助、提供18281廿四小時危機介入熱線；

東華三院表示，將派出熱線及外展服務隊及賽馬會大角嘴青少年綜合服務中心6名社工到梁顯利社區中心，提供即時情緒支援及其他相關協助。如有需要，可致電熱線及外展服務隊2343 2255以作查詢或轉介。

東華三院主席鄧明慧向事件中的死傷者及其家屬致以深切慰問。她表示會從東華三院甘霖援急基金及東華三院殯儀基金撥出款項，為是次受影響而有需要之人士提供緊急援助，以協助受影響家庭渡過難關。

▼4月10日 佐敦華豐大廈發生奪命火▼



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仁濟醫院：為死者家庭提供2萬元援助

仁濟醫院的「仁濟緊急援助基金」今天派員到梁顯利油麻地社區中心，為受火警影響的災民登記援助申請，以解燃眉之急。 緊急支援包括：

1) 為死者家庭提供2萬元的援助；

2) 為每位住院傷者提供5,000元的援助；

3) 派員到梁顯利油麻地社區中心向災民派發超市現金券。

仁濟醫院董事局主席張文嘉在傍晚親身前往梁顯利油麻地社區中心，並代表院方向死傷者及其家屬致以深切慰問。「事故導致多人傷亡，希望社會各界也一同出力，仁濟會繼續協助有需要的災民渡過難關。」

仁濟醫院表示，非常關注受影響人士的苦况，特別是貧困的老弱殘疾人士及弱勢社群，他們可能受 火災影響而陷入困難。基金將一如既往，致力向有困難人士伸出援手，並配合政府的支援工作，盡速為他們提供最實質的協助。

保良局：社區⽀援服務提供緊急餐膳及長者緊急住宿

保良局對火警事故導致多人傷亡表示痛心，並向受影響家庭致以深切慰問。保良局將透過「保良局扶弱基金」撥款，向死者家屬及傷者分別提供港幣3萬元及1萬元即時經濟援助；該局亦會透過屬下安老單位的社區⽀援服務，按受影響⼈⼠的需要提供緊急餐膳及⻑者緊急住宿等服務。該局稱會密切與政府有關部門聯繫，配合援助工作，讓受影響人士盡快得到適切支援。