雪龍2號｜8次極地考察科學家：難忘疫下考察　冀港科研人員參與

內地第一艘首自主建造的極地科學考察破冰船「雪龍2」號周一（8日）起訪港五日，中國極地研究中心 （中國極地研究所） 高級工程師、參加過8次南北極考察的羅光富到中大分享考察體驗，最難忘2021年新冠疫情時，克服各種困難到南極給組員補給物資，亦因此收集到當時南極的數據，令連續觀察數據沒有因疫情而斷掉。



+ 4

疫下進行南極考察 只有一次補給機會

參與中國第40次南極考察的科學家羅光富今日（10日）到中文大學出席講座，與中大學生分享在南北極考察的經驗。

羅光富說，2021年疫情時不確定能否進行南極考察，但當時約有20位隊員在考察站入面長期駐守，他們的物資並不足夠他們再使用一年，「收到任務，克服困難也要給這兩個考察站約20位隊員補給。」最終100多位研究員在只有一次補給機會下完成任務。他提到，正因為當時堅持進行南極考察，令連續觀察數據沒有因此而斷掉。

感到中國極地科考實力正不斷提升

參與南北極考察工作十年，羅光富表示，其中感到十分重要時刻是「雪龍2」號啟航，以及科學家使用數據得出南極冰蓋大約起源於約3,400萬年前。他指，參與南北極考察工作十年，令他感受到中國極地科考實力正不斷提升，未來亦會繼續進行極地研究。

他指船上除了有海洋研究員外，亦有氣象預報員、工程師、飛行員、醫生等，甚至廚師，期望未來會在船上看見香港人的面孔。羅光富表示，除了港人直接參與外，未來亦期望把不同樣本送香港實驗室進行研究。

香港中文大學賽馬會氣候變化博物館MoCC學人鐘芯豫去年亦跟隨非牟利組織到南極進行考察，她分享說，當時進行南極考察的隊員來自不同專業，有畫家、音樂家等，可見並非科學家才可到南極進行考察，對氣候變化議題有關心人士可以使用不同媒介向世界傳達訊息。