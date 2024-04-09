雪龍2號開放｜移美卅載港人夫婦為睹國產破冰船改行程：值得驕傲

國家第一艘自主設計和建造的極地科學考察船「雪龍2」號周一（8日）來港，一連5日停泊尖沙咀海運碼頭，今起（9日）已登記市民、團體上船可上船參觀，有參觀者指，船員樂意分享工作見聞，也有安排導賞員講解，對此表示滿意。也未沒登記的市民紛紛走到海港城的海運觀點觀賞破冰船；當中更有移居美國卅年的港人夫婦特地到場，表示國家發展值得驕傲，但認為今次應設「Walk-in」名額，方便長者參與。



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移居美國三十多年的許生許太表示，今次旅程原本先到長江三峽遊玩，後來看到「雪龍2」號訪港，就決定今星期回港親睹破冰船。許太提到，看到「雪龍2」號後感到「好宏偉、（國家）有成就」。她說，「呢啲（國家）真係好感驕傲、值得驕傲」。不過雖然對破冰船讚口不絕，但許太亦承認，對今次為未能上船感到可惜。

同行的阮小姐就解釋指，只從新聞看到「雪龍2」號來港，「本身係唔知道（預約登船）」、「以為可以Walk-in（即場登記）」。她指，相比團體有專人組織活動，一般長者「資訊無咁發達」，未必懂得網上登記；令長者錯失登船機會，建議下次再有國家科研船訪港，理應要設即場登記名額，好讓「散戶」長者可以參與。

移居美國三十多年的許生（右）、許太（中）認為「雪龍2號」值得驕傲。同行的阮小姐（左）則希望可設即場登記方便長者登船參觀。（郭梓謙攝）

至於另一位特地請假到來的林先生亦稱，「（雪龍2號）好威水、幾先進」。他透露，由於之後工作較忙，所以今天趁著能夠抽空的日子到場。

不過不諳網上預約的林先生，因此同樣未能上船，只可在觀景台拍照。他就表示，為免麻煩子女，所以沒有拜托其幫忙，「變咗無辦法，都係就咁望吓」。已屆六旬的他又稱，「驚錯過咗（今次），就再無機會睇到。」

林先生又認為，對今次「雪龍2」號面向西九文化區停泊感到「好可惜」，因為若然面向天星碼頭，其實對市民更加方便拍攝破冰船的全貌；相反「泊喺呢邊成架船影唔到」。

特地請假到來的林先生亦稱，「（雪龍2）好威水、幾先進」。他透露，由於之後工作較忙，所以今天趁著能夠抽空的日子到場。（郭梓謙攝）

抱孫而來的吳女士亦指，「特登嚟見證吓」，希望「雪龍2」號日後再有機會訪港的話，能夠順利上船參觀，屆時一定會再帶同孫仔來參觀。

抱孫而來的吳女士亦指，希望日後再有科研船訪港時，可順利上船參觀，屆時一定會再帶同愛孫參觀。（郭梓謙攝）

至於順利上船參觀的明女士就指，是透過教會組織今次參觀活動，她稱對破冰船感到驕傲，又指雖未去過南極，但船上工作人員都樂於分享到極地工作和生活，令她感到佩服。

而同樣以團體報名參選「雪龍2」的許先生就指，今日安排相當順利，雖然有不少團體、市民參觀；但每輪上船人數都有限制，「（船上）唔會太多人、太迫」。

他又談到，參觀時也有導賞員沿路講解，船員亦「好Helpful、好Nice」，也向他們分享一些見聞，如在極地打撈蝦隻時，也要盡快處理，否則就會釋放毒素；許先生就對整個行程感到滿意。