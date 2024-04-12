下季起養馬費降22%年省$98400　馬會：因應馬主面對全球經濟困境

香港賽馬會宣布，將於2024/2025年度馬季投入1.4億元以降低馬主的養馬成本，下季開始，現役馬匹的每月基本養馬費將由目前38,200元下調22%至30,000元，意味各駒每年養馬費將減少98,400元。馬會指，馬主支付的養馬費是用作抵銷馬房及其他職員負責馬匹起居及訓練的直接開支，因應馬主目前面對的全球經濟困境，馬會決定為馬主承擔有關支出的相當部份。



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香港賽馬會將於2024/2025年度馬季投入1.4億元以降低馬主的養馬成本，現役馬匹每月基本養馬費將由目前38,200元下調22%至30,000元，馬會指意味各駒每年養馬費將減少98,400元。

此外，新進口馬匹抵埗後首四個月內，每月的基本養馬費更將額外調低5,000元至25,000元，相比目前費用，有關新進口馬匹的養馬費減幅達35%。

馬會稱，同時已實行新措施，當馬主安排名下已在港退役馬匹運往海外時，向他們提供額外財政支援。由下一年度馬季起，馬主除了現有上限為10萬元的運費津貼外，還可獲得5萬元，用於抵銷將其馬匹運出香港的開支。換言之，與現時相比，馬主安排名下退役馬匹運出香港的開支將減少接近50%。

馬會指，馬主支付的養馬費是用作抵銷馬房及其他職員負責馬匹起居及訓練的直接開支，因應馬主目前面對的全球經濟困境，馬會決定為馬主承擔有關支出的相當部份。

馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，馬主購入高質素馬匹所作出的投資，是馬會舉辦世界級賽馬的基石，馬會明白馬主面對兩大壓力，不但於物色最理想馬匹來港出賽時遇到激烈競爭，同時又因全球經濟環境充滿挑戰而受到影響。有鑑於此，馬會推出了一系列措施，旨在大幅降低馬主維持名下馬匹服役的成本，以及減少馬匹退役時的支出。