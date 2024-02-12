龍年｜一家老少北上不易　本港餐飲業滿意新春訂座　生意幾近正常

踏入龍年，不少人都會到酒樓吃開年飯。香港餐務管理協會主席梁振華今日（12日）在電台節目中表示，對近日訂座率非常之滿意，稱原本訂枱只有七至八成，但近日突然多了不少人訂座，故年三十至年初二都是「滿堂紅」，新年生意額回復至疫情前九成半，「做超過一輪以上.....，兩輪我哋就唔苛求，一輪已經非常滿意我哋業界。」



他估計，業界本來預計不少港人會北上，但估計不少港人可能擔心交通等問題，加上較少會全家十多人扶老攜幼到深圳食飯，因此留港消費，令生意額上升。



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香港餐務管理協會主席梁振華今在電台節目《千禧年代》中表示，業界原本預計農曆新年的中餐市道不太理想，因原本訂枱只有七至八成，但近日突然多了不少人訂座，故年三十至年初二都是「滿堂紅」，新年生意額回復至疫情前九成半，「做超過一輪以上，......，兩輪我哋就唔苛求，一輪已經非常滿意我哋業界。」

他直言，業界對近日的訂座率非常之滿意，估計不少港人可能擔心交通等問題未有北上，加上較少會全家十多人扶老攜幼到深圳食飯，因此留港消費，令生意額上升。

香港餐務管理協會主席梁振華。（資料圖片／林若勤攝）

他又指，今年工資、物價都上升，年初二出品部更是到處都不夠人手，故業界都要加價搶人，由平時約1,000至1,200元，增加至1,500至2,000元，故業界普遍加價半成至一成，屋邨酒樓人均消費上升至250元至350元，而一般酒樓人均消費則上升至350元至500元。他又指，絕大部分業界在新年期間都沒有「加二、加三」服務費，只與平時一樣加一服務費，「百分之九十九都係加一」。