龍年｜年初二放煙花20.7萬訪港客　內地客佔18.3萬較去年飆升11倍

踏入龍年，昨日（11日）大年初二農曆煙花在維港上演，錄得20.7萬名入境旅客，當中88%為內地客錄18.3萬，是去年除夕12月31日後高峰，亦是去年大年初二有限度通關的11倍。

澳門昨日入境旅客有16.3萬人，較去年初二多1.2倍，當中內地客佔七成約11.8萬人，訪澳內地客較訪港內地客少6.5萬人。



▼2月11日 農曆新年煙花匯演▼



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▼2月11日 市民遊客湧尖沙咀海旁等看煙花▼



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18萬內地客 繼去年12.31後新高

根據入境處數字，昨日南下內地客錄得183,674人次，是繼去年12月31日除夕195,888人次後，再一次出現高峰，與2023年有限度通關比較，去年大年初二內地訪客只有14,734人次，今個大年初二較去年升11倍。

▼2月11日 年初二煙花後內地客到柯士甸站乘直巴▼

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昨日訪港內地客中，有四分之一人經高鐵訪港約4.5萬人次，羅湖口岸有近3萬人次，落馬洲支線約2.7萬人次，深圳灣亦有2.1萬人次。港府在大年初二延長羅湖服務至凌晨2時，昨日內地客有3.7萬人次經羅湖回內地，至於24小時通關的深圳灣，就有約1.6萬人次。

澳門錄16萬旅客升逾倍 內地客訪澳比訪港少

澳門昨日旅客數字為163,427人次，較去年年初二71,596人次多1.2倍，與本港入境旅客207,735人次則少44,308人次；訪澳的內地客有118,302人次，較訪港內地客少6萬多人，至於訪澳的香港客就有33,793人次。

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▼2月11日 港澳碼頭大批港人及旅客到澳門過年（鄭子峰攝）▼

