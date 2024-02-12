初三賽馬｜內地客新春連玩4日體驗馬照跑　初哥特意開戶一試賭馬

一年一度新春賀歲馬日今日（12日）在沙田馬場開鑼，首場賽事將於中午12時30分舉行。馬場剛開放，已有不少市民、遊客魚貫入場，有多名內地旅客表示，今日首次入場看賽馬，覺得新奇、有趣，其中更有人特意開戶，明言必定下注。



到馬賽觀賽馬的內地遊客，有不少是已留港數天，連續參加新春多項盛事，坦言在港消費豐儉由人，這幾日行程玩得開心又划算。



賀年盃在下午4時左右舉行

新春賀歲馬日今日在沙田馬場開鑼，共11場賽場，頭場賽事將於12時30分舉行，賀年盃則為第八場，將於下午4時05分舉行。

一如過往，入場市民可獲贈招財筆及抽獎卡，場內亦設桃花園及大型風車，供市民打卡、轉運。

沙田馬場剛開放，不少市民、遊客如貫入場，有多名內地旅客表示，是首次入場看賽馬，覺得新奇、有趣。

內地客年三十來港 參與多項盛事

內地遊客楊小姐及兩位朋友年三十來港，初一看過花車，初二晚欣賞煙花，今日知道馬場有賽馬日覺得「好玩」，便一早入場體驗，她說昨更已開設投注戶口，今日必然會落注，「想玩一下、試一下。」

她提到，三人來港行程連住宿花約一萬多元，覺得來港消費豐儉由人，不算太貴，回望這幾日行程，不止玩得開心，「也挺划算。」

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北京遊客研究如何買馬

來自北京的房先生則拿著一疊投注票，正在研究如何買馬，他是首次來港，在大年初一來港，有欣賞花車及煙火，又讚香港天氣有時比北京還舒服。不過他坦言住宿有點貴，要約2000元一晚，但理解或因春節緣故。

開幕儀式將在早上11時15分舉行，並有一系列表演，財政司司長陳茂波也有出席，與一眾馬會高層為醒獅點睛。