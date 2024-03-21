30歲男子與友人反目 遭封鎖通訊斷絕來往 涉網上「起底」被捕
撰文：吳美松
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個人資料私隱專員公署今日（21日）在九龍城區拘捕一名30歲男子，他涉嫌在2022年7月，及2023年6月至8月期間在網上發佈多條包含前友人個人資料的訊息，調查顯示，被捕人早年與事主結識，其後關係轉差，被捕人遭封鎖通訊，其後涉嫌在網上公開事對個人資料。被捕人獲准保釋，案件仍在調查中。
私隱專員公署調查顯示，被捕人與事主在2022年3月認識，其後關係轉差，被捕人更遭事主封鎖其即時通訊軟件帳戶並斷絕聯絡。同年7月，有人在一個網上討論區發佈了多條包含事主個人資料的訊息，並對事主作出負面的評論。
涉披露月薪及宗教信仰等
及至2023年6月至8月期間，有人再次在同一個網上討論區發佈了多條包含事主個人資料的同類訊息。被披露的個人資料包括事主的中文姓名、英文姓名、別名、出生月日、手提電話部分號碼、職業、過往工作機構、月薪及宗教信仰。
私隱專員公署提醒市民，不要因為私人糾紛而將他人「起底」；「起底」屬嚴重罪行，違者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年。
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