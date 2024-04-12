越南張美蘭死刑案兩港人遭通緝　涉案數碼港前主席上月仍出席活動

越南歷來最大宗涉款120億美元（約936億港元）詐騙案，女首富張美蘭（Truong My Lan）被判死刑，其港人丈夫朱立基被判囚9年。此案仍有兩名港人在逃，去年10月被通緝，包括數碼港董事局前主席林家禮及西貢商業銀行前董事會成員孫克強，涉簽署文件導致西貢商業銀行（SCB）損失逾千億港元。

林家禮現任特首政策組經濟發展專家組成員，3月仍有出席團結香港基金活動。孫克強則與朱立基同為宏基投資（香港）有限公司董事。林家禮回應傳媒查詢時指，十年前已不再擔任SCB外部董事，無審批貸款權，與案件無關。港府指個別國家是否曾提出要求不宜公開。



控簽署文件批出貸款 造成逾千億港元虧損

這宗案件涉案人數眾多，合共有86名被告。此案去年10月仍有七名人士被通緝，當中兩名均為香港人，包括數碼港董事局前主席林家禮（Lee George Lam），及西貢商業銀行前董事會成員孫克強（Sun Henry Ka Kiang）。通緝令指林家禮為加拿大籍，孫克強為中國籍，並附有相片。

據越南傳媒報道控罪詳情，西貢商業銀行前董事會成員林家禮被指涉利用其權力，涉簽署8份董事會文件，通過批出多項貸款予多個萬盛發集團相關公司戶口，涉本金及利息多於28萬億越南盾（約88億港元）及25萬億越南盾（約78億港元），對西貢商業銀行造成19萬億越南盾（59億港元）的虧損。

另一名前董事會成員孫克強亦涉同一罪行，對西貢商業銀行造成462萬億越南盾（1,446億港元）的虧損。

林家禮越南出生 2016至2022任數碼港主席

林家禮在越南出世，九歲來港生活，持有香港身份證，後來舉家移民加拿大，並在1989年回港發展事業，並曾入中銀國際董事總經理，協助中銀香港上市。

他在2016年擔任數碼港董事局主席，至2022年3月底卸任主席職務，現為洲際航天科技集團（1725）常務副主席。

數碼港董事局前主席林家禮2023年10月涉越南詐騙案被通緝，林家禮2024年3月出席「綠色創科論壇活動」。（團結香港基金圖片）

林家禮曾報住張美蘭山頂倚巒大屋

張美蘭夫婦曾持有山頂倚巒購入6間大屋，現時仍持有當中5間大屋，現5屋合共市值約20億元。翻查資料，林家禮於2014年亦曾以山頂倚巒由張美蘭私人持有的單號大屋為地址，關係密切。

雖然林家禮去年10月被越南通緝，但他3月仍有出席團結香港基金舉辦的「綠色創科論壇」活動，他亦在團結香港基金擔任名譽顧問一職。

林家禮回應傳媒查詢時，表示2014年底已經不擔任西貢商業銀行（SCB）的外部董事，至此沒有任何聯繫。他稱自己當時不是管理層，也沒有任何貸款的核批權，強調他和萬盛發案沒有任何關聯。

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）案件，涉及西貢商業銀行（SCB）貸款及詐騙。（法新社 / 視覺中國）

孫克強仍任張美蘭香港相關公司董事

另外一名被通緝的港人孫克強，現為宏基投資（香港）有限公司董事，曾擔任涉案的西貢商業銀行前董事會成員，曾出任多間國際銀行、會計師行、香港機場管理局及資訊科技公司之行政職務，曾為中大國際控股有限公司（前股份代號：909）之獨立非執行董事。孫克強在港仍有擔任溫莎物業管理有限公司及景美國際有限公司董事。

目前孫克強任與張美蘭的丈夫朱立基一同擔任宏基投資（香港）有限公司董事。《香港01》在2022年10月張美蘭被捕時曾到該公司，當時朱立基並不在港。

張美蘭的丈夫、港人朱立基被判囚九年。（影片截圖）

港府：個別國家是否曾提出要求不宜公開

對於港府有無接獲越南政府的通緝令或引渡請求，港府發言人表示，香港特區政府一直致力與其他司法管轄區合作打擊罪行。有關個別國家是否曾提出要求及相關資料，或會涉及請求方或被請求方未完成的案件，因此不適宜公開。

張美蘭判死刑 港人丈夫判囚九年

67歲越南女首富張美蘭涉在2012年至2022年期間，非法控制西貢商業銀行，詐騙120億美元（約936億港元）被判死刑。

其港人丈夫朱立基不懂越南語，稱在不知道越南時代廣場（Times Square Vietnam）抵押文件內容下相信妻子，兩度簽署文件，最終被判囚9年。