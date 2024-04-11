越南女首富張美蘭遭判死刑　涉120億美元歷來最大詐騙案

越南女首富張美蘭（Truong My Lan，音譯）牽涉的120億美元（約936億港元）詐騙案，當地法院4月11日宣判，張美蘭被判死刑。



路透社報道，這宗金融詐騙案件涉及120億美元，屬越南歷來最大金額。

案件自3月5日開審，較原定時間提早宣判。報道引述一名家族成員在宣判前稱，張美蘭將上訴。

越南女首富張美蘭：持香港身份證的越南女首富、萬盛發集團主席張美蘭在2022年10月7日被捕，涉在2018至2019年期間非法發行債劵，疑非法挪用投資者數億港元。（網上圖片）

越通社2023年12月報道，根據最高人民檢察院的公訴書中，在2012年1月1日至2022年10月7日，張美蘭及同謀製造大量虛假貸款手續，以提取巨額資金，尤其是從2012年1月1日至2017年12月31日，張美蘭指示制定368份虛假貸款手續，從西貢商業銀行（SCB）提取資金用於不同用途，到2022年10月17日未償債務高達1322470億越南盾，而且無法收回。

公訴書起訴張美蘭及其他85名被告，又指張美蘭的行為給西貢商業銀行造成超過646210億越南盾的損失。

公訴書並指，自2018年2月9日至2022年10月7日，張美蘭指示制定916份虛假貸款檔案，侵佔西貢商業銀行銀行3040960億越南盾以上，造成損失高達1293720億越南盾。

張美蘭曾是越南金融界的核心人物。她於1992年創立萬盛發集團，從事房地產、金融、餐飲、酒店等業務。2022年10月，張美蘭被越南警方逮捕，她被指控涉嫌貪污財產、行賄和違反信用機構貸款規定。