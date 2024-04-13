華豐大廈火｜17年間發29萬消防安全指示不足38%完成　5年僅74檢控

佐敦華豐大廈奪命大火，揭法團拖足16年仍未完成消防安全指示。《消防安全（建築物）條例》生效至今17年，消防處發出超過29萬張消防安全指示，但已獲遵辦或撤銷的不足38%，過去5年僅74宗檢控。

消防處指會「靈活、務實」處理延長申請，但16年是否合理？有無上限？有無超過三年、五年及十年具體數字？消防處無答。



4月10日，佐敦華豐大廈發生奪命大火，揭法團拖足16年仍未完成消防安全指示。（鄭子峰攝）

2008年發指示 3年後始申請資助後數度延期16年

佐敦華豐大廈奪命大火，揭發大廈2008年被屋宇署發出消防安全指示，當中包括要求更換防火門，以耐火物料圍封非緊急設施、提供符合耐火能力的固定窗等。法團拖到2011年申請樓宇維修資助計劃，申請延期至2012年，之後於2015年及2020年，兩度聘任顧問公司處理有關指示，但仍未遵辦事件。屋宇署曾發出勸喻信，法團於2023年4月委任註冊檢驗人員，並於5月向屋宇署提交訂明檢驗報告，前後拖足16年，至今仍未遵辦。

據2007年生效的《消防安全（建築物）條例》，1987年3月1日或之前建成或首次呈交建築圖則作審批的綜合及住用用途樓宇（目標樓宇），須提升至切合現代標準的消防安全水平。消防處及屋宇署會派員在目標樓宇展開聯合巡查，並按照樓宇的實際情況，向業主、佔用人發出消防安全指示，指明須進行的消防安全改善工程，以提升其樓宇的消防安全水平。

▼4月10日 佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



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法例生效至今發29萬指示 僅11萬完成或撤銷

消防處指，自條例生效至2024年3月，聯同屋宇署共巡查了10,900多幢舊式綜合用途樓宇，共向超過10,400幢目標樓宇發出超過29萬張消防安全指示，當中有超過11萬張指示已獲遵辦或撤銷。

換言之，已完成的消防安全指示僅37.9%，約18萬張指示未獲遵辦或撤銷。

無答有無延期上限 「靈活、務實處理」

屋宇署早前指，截至2023年年底，全港未遵從指示的樓宇有9,578幢，發生大火的華豐大廈所在的油尖旺區，未遵從指示的大廈達1,843幢，佔總數近兩成。

消防處及屋宇署會給予有關樓宇業主一年時間遵從指示，消防處指，如果有關業主需要更長時間籌辦和進行改善工程，例如因為涉及成立業主立案法團等，執行當局會按業主提供的理據、工程的規模等，合理地考慮延長指示期限的申請。

至於有否為延長指示的年期設上限，消防處只表示「執行當局會在不損害基本消防安全的大前提下，以靈活和務實的方式處理每宗個案。」

▼華豐大廈法團指數年前走火通道曾堆積垃圾▼



華豐大廈獲發消防安全指示至今已超過16年，仍未遵辦指示是否合理？消防處無回應。記者要求處方提供獲發消防安全指示後，超過三年、五年及十年或以上，仍未遵辦的個案數字，消防處亦無回應。

未獲遵從消防安全指示或改善消防安全指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款2.5萬元，及每日另處2,500元罰款。

5年僅74宗檢控 無罰款總額

雖然仍有約18萬張消防安全指示未獲遵辦或撤銷，但據消防處提供的數字，2019至2023年間，大廈法團未於限期前完成指示的個案而遭檢控的個案只有74宗。記者亦曾向屋宇署查詢最近三年未遵辦「消防安全指示」的檢控宗數及罰款總額，屋宇署無回答。

屋宇署聲稱《條例》的目的是提升目標樓宇的消防安全水平，這並不代表有關樓宇有火警危險，並稱樓宇已按其興建時適用的建築及消防安全標準建造。

▼4月10日 佐敦華豐大廈大火▼



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華豐大廈奪命大火亦揭大廈的消防裝置及設備無有效年檢，最近一次完成年檢日期為2022年9月21日。消防處指，2023年11月1日曾向華豐大廈的業主立案法團發出信函，要求每12個月至少由註冊承辦商檢查一次。

消防安全總區人員於2月9日曾到華豐大廈進行巡查，但當時無就年檢記錄作出詳細調查。消防處解釋，2月巡查的目的是為消防安全改善工程作出檢視，其間並沒有發現火警危險。

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發生三級火的佐敦華豐大廈共有11層樓的防煙門損壞。消防處表示在過去10年間，在2016年及2019年分別對華豐大廈作三次及兩次有關的檢控，違規包括阻塞逃生途徑、消防裝置或設備非有效操作，及未有為消防裝置或設備作出年檢，每次罰款1,500元至30,000元，五次檢控共罰4.55萬元。