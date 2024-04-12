華豐大廈｜9578幢大廈未遵辦消防指示　油尖旺最多　深水埗居次

佐敦華豐大廈三級火慘劇，揭屋宇署早於2008年已向該大廈發出消防安全指示，要求升防火保障，惟事隔16年均無遵辦。屋宇署最新回覆指，截至去年底，全港18區共9,578幢大廈未遵從消防安全指示，其中以油尖旺區最多，涉1,843幢，深水埗區、中西區、九龍城區同樣錄逾千幢。屋宇署指，若業主未能遵辦指示又無合理解釋，署方會按個案實際情況執法，包括發出警告信及檢控失責業主。



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屋宇署回覆指，截至去年底，全港18區共9,578幢大廈未遵從消防安全指示。華豐大廈所屬的油尖旺區最多，涉及1,843幢，其次為深水埗區及中西區，分別有1,267幢及1,076幢。另外九龍城區也錄得過千幢，有1,020幢。上述四區加起來有逾5,200幢大廈未遵從消防安全指示，已超過全港未遵辦大廈總數的一半。

該署表示，一般而言，若業主未能遵辦指示而又沒有合理解釋，署方會就個案實際情況採取執法工作，包括發出警告信及檢控失責業主。根據《消防安全（建築物）條例》的規定，任何人無合理辯解而沒有遵從法定指示，即屬犯法，可處第四級罰款、2.5萬元，並可就該指示持續未獲遵從的每日另處罰款2,500百元。

另外，政府正建議修訂《條例》，賦權執行當局可代未能遵辦《條例》要求的舊式目標樓宇業主進行消防安全改善工程，並在竣工後收回有關費用。政府已於去年12月5日向立法會保安事務委員會簡介修訂《條例》及代辦工程機制的建議方案等事宜，並正加緊草擬修訂條例草案的工作，目標在今年提交立法會審議。

在推進上述完善《條例》工作的同時，屋宇署會繼續致力透過財政、技術和協調支援，以及執法行動等多方面措施，協助及敦促業主盡早遵辦通知，以提升其樓宇的消防安全水平。