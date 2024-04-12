華豐大廈｜消防證11個樓層有防煙門損壞　正調查消防裝置年檢證書

佐敦華豐大廈三級火慘劇，消防處表示，經調查後發現大廈有11個樓層防煙門均有損壞，包括被指最先起火的1樓。該處指正就大廈消防裝置及設備並未持有有效的年檢證書調查中，若發現違規會採取執法行動。



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損壞防煙門分布多層 包括懷疑起火源頭1樓

消防處表示，經九龍總區人員經調查後，發現華豐大廈有11個樓層防煙門出現損毀，分別於地下、1樓、2樓、3樓、5樓、7樓、10樓、11樓、12樓、15樓及16樓。根據紀錄，消防安全總區人員於2021年12月3日，曾到華豐大廈進行投訴巡查，其間發現大廈內有27道防煙門因損壞而未能緊閉，當中涉及樓層包括1至9字樓及11至14字樓。

該處稱，消防安全總區人員就相關的防煙門損壞向大廈業主立案法團發出1張「消除火警危險通知書」；人員於去年7月26日的投訴巡查中，發現大廈2字樓有1道防煙門因損壞而未能緊閉，隨即向大廈業主立案法團發出1張「消除火警危險通知書」，而上述兩張「消除火警危險通知書」均已遵辦。

消防安全總區人員也曾於今年2月9日到華豐大廈進行巡查，目的是為消防安全改善工程作出檢視，其間並沒有發現火警危險，當時並沒有為所有消防裝置及設備的年檢記錄作出詳細調查。

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最近一次完成消防年檢已是年半前

另外，有關大廈的消防裝置及設備最近一次完成年檢日期為2022年9月21日，就大廈消防裝置及設備並未持有有效的年檢證書，有關調查仍在進行中，如發現有違規會採取執法行動。

消防處表示，根據牌照及審批總區記錄，華豐大廈裝設有消防栓／喉轆系統、火警警報系統及手提滅火筒。在火警發生後，消防設施監督課人員亦到上址跟進大廈的消防裝置或設備是否有違規情況，如有會採取執法行動。