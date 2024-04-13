國安教育日｜李家超：建立社會主流價值觀一部份　有國安先有港安

下周一（15日 )為通過《維護國家安全條例》後首個「全民國家安全教育日」，適逢今年5月1日亦是警隊成立180周年，警方今在黃竹坑警察學院舉辦「警察學院開放日」，特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄及警務處處長蕭澤頤均有出席。



李家超致辭時表示，今年「全民國家安全教育日」有重大意義，除了是國家主席習近平提出總體國家安全觀10周年，亦是23條通過後首個安全教育日。他形容，「國家安全日」是建立社會主流價值觀的一部份，「有國安先有港安，有國安先有家安」。他讚揚警隊面對每一個難關，都刻盡己任、團結一致，代表港府及全體市民感謝警隊工作。



警方今在黃竹坑警察學院舉辦「警察學院開放日」。(呂穎姍攝)

警方今在黃竹坑警察學院舉辦「警察學院開放日」，吸引大批市民參加，需抽籤選出上下午時段各2500個參加者。開放日以大匯演展開序幕，除了升旗禮，還有一系列表演，如音樂表演、駕駛表演、警犬服從表演及有飛虎隊、反恐特勤隊、要員保護組、「劍齒虎」裝甲車及無人機參與的反恐演練。

李家超讚警隊刻盡己任 維護國安重要力量

特首李家超致辭時表示，對出席開放日感高興，支持全民國家安全教育日，同時慶祝警隊成立180周年。他續指，今年「全民國家安全教育日」有重大意義，除了是國家主席習近平提出總體國家安全觀10周年，亦是23條通過後首個安全教育日。他又指，每年的全民國家安全教育日，都提醒及教育市民要有國家安全意識，形容是建立社會主流價值觀的一部份。

他表示，「有國安先有港安，有國安先有家安」，而警隊一直為維護國家安全的重要力量，面對每個難關，警隊都刻盡己任、團結一致，並代表港府及全體市民感謝警隊工作。

李家超指，每年的全民國家安全教育日，都提醒及教育市民要有國家安全意識，形容是建立社會主流價值觀的一部份。(呂穎姍攝)

中聯辦：通過23條令港輕裝上陣 重力發展經濟

中聯辦主任鄭雁雄致辭時則指，今年「全民國家安全教育日」是國家主席習近平提出總體國家安全觀10周年，期間從全局和戰略高度對國家安全，香港由亂到治，由治及興實踐的重要一頁。他表示，通過23條後，可以令香港「輕裝上陣」，重力發展經濟民生，形容今年是全新的起點、一個無懼風雨、勇於鬥爭的起點。

警務處處長蕭澤頤致辭時亦指，今年是意義非凡的一年，特別是3月通過《維護國家安全條例》，警隊作為主要執法機構之一，會繼續堅負重任，守住國家安全防線。他又指，警方在過去180年面對不同年代挑戰，但專業地擁法紀，感謝警隊一直緊守崗位，守護香港。他表示，在警隊成立180周年的重要時刻，深信警隊會團結一致，「在由治及興的新氣氛下繼續守衛我城、跨越100年」。