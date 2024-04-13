MIRROR｜阿Mo肌肉沒再萎縮　父稱將展更突破計劃　盼Mo重獲自由身

2022年MIRROR紅館演唱會意外中重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父李盛林在新一封代禱信指，經過近21個月治療，阿Mo已經到達一個穩定階段，肌肉沒有萎縮和退化，對阿Mo來說是一個很大的鼓舞和動力，而他一直期待前面手術治療之後，四肢可再一次動起來。



▼2022年MIRROR紅館演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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李盛林在信中透露，在持續一年強化治療中，成功達至預期效果，非常令人鼓舞的。同時，這段期間也增添了數部儀器，特別針對在強化過程中需要，並在阿Mo 身上產生了的正面的作用。

至於阿Mo最新情況，李盛林指，經過近21個月治療，阿Mo已經到達一個穩定階段，肌肉沒有萎縮和退化，再加上教授們開放和創新的治療，對阿Mo來說是一個很大的鼓舞和動力。

李盛林稱，阿Mo一直期待四肢可以再一次動起來，而在各方專家與教授匯聚尋求突破下，初步已定出治療方向和計劃，盼能在天時、地利及人和的配合下，出現突破性的結果：「另一個更突破的激活計劃即將開始，盼能使阿Mo重獲自由身。」

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

充滿盼望的期待

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 90 (20240414)

「你(神) 的話是我腳前的燈，是我路上的光。」* (詩篇119:105)

【解說】：

1) 人生就是一條要走的路，特別在聖經時代的路更不是每條都像現今的平坦舒適的柏油路，更沒有現代的照明系統，是靠手提小油燈照路，所以不能有很遠的視野。

2) 神的話就像這小油燈照明腳前的路一樣，清楚的每一步，卻不是探射燈一般看到遠處。

3) 我們過去走過的這段路，就是靠著這腳前的燈和路上的光走過來的！因為前面每一步都是變化莫測的，也受著各方的因素所影響。

(一) 啟言(Mo)

1) 【期待治療更上一層樓】

經過近21個月的治療，阿Mo已經到達一個穩定的階段，肌肉沒有萎縮和退化，再加上教授們開放和創新的治療，對阿Mo來說是一個很大的鼓舞和動力。他一直期待前面手術治療之後，四肢可以再一次動起來。

2) 【各方專家與教授匯聚尋求突破】

初步已定出治療的方向和計劃，盼能在天時、地利及人和的配合下，出現突破性的結果。

3) 【禱告】

期待的心情既帶來盼望，但又是想望可立刻實現的矛盾。請為阿Mo 能有足夠的能耐面對等待中的挑戰禱告。

(二)【去年今週代禱信(38) – 2023年04月16日】 - 前後一年的比較：

1) 【去年今日】

a) 一年前：「開始建構各方持續強化及穩定治療計劃」

2) 【一年後的今天 – 盼重獲自由身】

a) 在持續一年強化治療中，成功達至預期的果效，這是非常令人鼓舞的。同時，這段期間也增添了幾部儀器，特別針對在強化過程中的需要。在過去一年之中也分別在代禱信中介紹了它們，並在阿Mo 身上產生了的正面的作用。

b) 一年之後的今天，另一個更突破的激活計劃即將開始，盼能使阿Mo 「重獲自由身」。

(三) Mo爸媽

1) 「【醫術儀器】與【神的作為】」

醫術和先進的醫學儀器對傷患者來說是十分重要，但若施行在傷患者身上，他們卻沒有反應也是徒勞無功* 。人身體機能的反應與創造主有很密切的關係，因祂明白人的構造和每一個「部件」的原理。神若在人身上工作配合，患者才能有所反應。加上精湛的醫術和先進的儀器，更是相得益彰。

2) 「內心感觸重現」

阿Mo在過去星期開始使用「上肢雙側外骨骼」治療時，*我們內心的觸動有如一年前他使用「下肢外骨骼」一樣重現*，看到沒有可能變成可能，心中卻是有更大的盼望。

【禱告】

1) 醫療科學的發展一日千里，但人的身心靈反應最為重要。祈願創造主給科研人員智慧發展更能幫助傷患病人的技術；同時，願眾人看到生命的反應是在乎創造和救贖主。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與，拯救大能，更感謝神，「醫療科技一日千里的發展，成為傷患者的福音；同時也接受人在現實中的脆弱」。