太平清醮2024｜三座大包山去年變掛畫　今年有望築23呎高中型包山

【搶包山／平安包／太平清醮／長洲／飄色／佛誕】提起太平清醮，不少人也會想起巨型包山，去年巨型包山因一直承辦的包山世家，以人手及場地問題婉拒承辦，終改以三幅巨型包山掛畫、及三座10呎高的小包山代替。



來到今年，三座10呎的小包山將變成三座22、23呎的「中型包山」，長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，去年太平清醮剛結束，隨即開始找製作今年太平清醮包山的師傅，但尋遍國內外，始終難找到適合人選，大嘆「搵師傅」甚艱難，現時找來的是一位相熟、以往有製作小包山經驗的師傅。



問到如今找人製作大包山不容易，未來數年要再見到大包山是否有難度，翁志明則說，寄望今年製作包山的師傅，未來可嘗試製作更大型的包山。



長洲太平清醮值理會2023年5月21日發文，指未能用包製作標誌之一的三座大包山。(長洲太平清醮值理會facebook圖片)

去年3月底，長洲太平清醮值理會在社交平台宣布，承辦商於3月底以人手及場地問題拒絕承辦。值理會最後另覓承辦商，改為掛出三幅巨型包山掛畫、及三座10呎高的小包山。

值理會開價21萬元築大包山 指承辦商最後甩底

長洲太平清醮值理會主席翁志明去年曾表明，希望今年包山能回復疫前高度，不過，他說「搵師傅」甚艱難，自去年太平清醮剛結束，已隨即開始找製作今年太平清醮包山的師傅，但尋遍國內外，始終難找到適合人選。

他也直言，曾經與以往一直承接包山的陳家聯絡，對方開價21萬元，值理會也打算答應，惟最終對方也是因為人手問題無來簽約，「可能擔心交唔到貨畀我哋。」

長洲太平清醮去年改為掛包山畫，今日將會築起23呎高中型包山。（余月明攝）

▼2023年5月21日 長洲太平清醮前一周▼



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嘆去年掛畫引批評 決意重築包山

翁志明稱，最後找來一位相熟、以往有製作小包山經驗的師傅，為今年太平清醮製作三座22、23呎高的「中型包山」，「都比之前高咗成倍。」除了包山高度增加，屆時也會砌台，將包山「升高啲」。

問到如今找人製作大包山不容易，未來數年要再見到大包山是否有難度，翁志明則說，寄望今年製作包山的師傅，未來可嘗試製作更大型的包山。

至於去年掛出來的三幅巨型包山掛畫，翁志明說初衷是想讓大眾回憶昔日的巨型包山有多高，但相關掛畫去年引來批評，有感「好心做壞事」，今年將不會再展出。

昔日師傅們在搭起包山的支架，為太平清醮作準備。（資料圖片/潘思穎攝）