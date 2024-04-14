太平清醮2024｜三座大包山去年變掛畫 今年有望築23呎高中型包山
【搶包山／平安包／太平清醮／長洲／飄色／佛誕】提起太平清醮，不少人也會想起巨型包山，去年巨型包山因一直承辦的包山世家，以人手及場地問題婉拒承辦，終改以三幅巨型包山掛畫、及三座10呎高的小包山代替。
來到今年，三座10呎的小包山將變成三座22、23呎的「中型包山」，長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，去年太平清醮剛結束，隨即開始找製作今年太平清醮包山的師傅，但尋遍國內外，始終難找到適合人選，大嘆「搵師傅」甚艱難，現時找來的是一位相熟、以往有製作小包山經驗的師傅。
問到如今找人製作大包山不容易，未來數年要再見到大包山是否有難度，翁志明則說，寄望今年製作包山的師傅，未來可嘗試製作更大型的包山。
去年3月底，長洲太平清醮值理會在社交平台宣布，承辦商於3月底以人手及場地問題拒絕承辦。值理會最後另覓承辦商，改為掛出三幅巨型包山掛畫、及三座10呎高的小包山。
值理會開價21萬元築大包山 指承辦商最後甩底
長洲太平清醮值理會主席翁志明去年曾表明，希望今年包山能回復疫前高度，不過，他說「搵師傅」甚艱難，自去年太平清醮剛結束，已隨即開始找製作今年太平清醮包山的師傅，但尋遍國內外，始終難找到適合人選。
他也直言，曾經與以往一直承接包山的陳家聯絡，對方開價21萬元，值理會也打算答應，惟最終對方也是因為人手問題無來簽約，「可能擔心交唔到貨畀我哋。」
▼2023年5月21日 長洲太平清醮前一周▼
嘆去年掛畫引批評 決意重築包山
翁志明稱，最後找來一位相熟、以往有製作小包山經驗的師傅，為今年太平清醮製作三座22、23呎高的「中型包山」，「都比之前高咗成倍。」除了包山高度增加，屆時也會砌台，將包山「升高啲」。
問到如今找人製作大包山不容易，未來數年要再見到大包山是否有難度，翁志明則說，寄望今年製作包山的師傅，未來可嘗試製作更大型的包山。
至於去年掛出來的三幅巨型包山掛畫，翁志明說初衷是想讓大眾回憶昔日的巨型包山有多高，但相關掛畫去年引來批評，有感「好心做壞事」，今年將不會再展出。