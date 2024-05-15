搶包山2024｜5.15佛誕長洲上演　名額200人2.19起報名【附方法】

一年一度的長洲太平清醮搶包山活動5月15日晚上於洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽，康樂及文化事務署今日（16日）公布，長洲「包山嘉年華」即將展開，18歲或以上、健康及體能良好人士可於下周一（19日）起報名參加，3月18日截止。



比賽名額200人，如人數超出限額，大會將以抽籤方式選出參賽者，在長洲居住、就業或就讀的報名者可獲優先抽籤。該署提到，「搶包山比賽」分訓練、選拔賽及決賽三個階段，所有參賽者須完成4月7日的攀包山架及防墮安全訓練，才可參加4月14日下午舉行的選拔賽。



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須完成4.7安全訓練才可參加4.14選拔賽

康文署稱，「搶包山比賽」分訓練、選拔賽及決賽三個階段，「搶包山選拔賽」分初賽和複賽，以最短時間完成初賽的二十四名參賽者、當中包括最少六名女參賽者將可入圍，晉身同日舉行的複賽，爭奪十二個決賽席位、包括最少三名女參賽者，所有參賽者須完成4月7日的攀包山架及防墮安全訓練，才可參加4月14日下午舉行的選拔賽。

該十二名成績最佳的選手可參加5月15日晚上11時30分至翌日凌晨零時45分舉行的「搶包山決賽」。「搶包山決賽」分男、女子組，兩組同時作賽。

為表彰比賽優勝者的卓越成就及提升活動的氣氛，由二○一六年起，累積取得任何三屆比賽冠軍的男女健兒將成為搶包山比賽「王中王」或「后中后」寶座的得主。

康文署稱，有興趣參賽的市民可於2月19日起到康文署各區康樂事務辦事處，或離島區各體育館索取比賽章程和報名表格，亦可從「包山嘉年華2024」專題網頁（「包山嘉年華2024」專題網頁）下載表格。

如報名人數超限額將抽籤 長洲居住、就業或就讀優先

參賽者須於3月18日或之前將填妥的表格遞交或郵寄往香港中環統一碼頭道三十八號海港政府大樓六字樓六二二室康文署離島區康樂事務辦事處，亦可傳真至2854 3949。

康文署稱，「搶包山比賽」名額為二百人。如人數超出限額，大會將以抽籤方式選出參賽者。在長洲居住、就業或就讀的報名者可獲優先抽籤。

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▼5月26日 市民排隊等入場看太平清醮搶包山▼



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