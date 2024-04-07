長洲太平清醮｜郭錦記平安包加價一成　負責人：好難請做包師傅

【搶包山／平安包／太平清醮／長洲／飄色／佛誕】5月15日農曆四月初八是佛誕，長洲一如既往舉行太平清醮，不少市民會到長洲看搶包山及買平安包。長洲傳統餅店郭錦記負責人郭錦全今日（7日）預告今年平安包不再凍價，將加價一成至11元一個，近四年首度上調。他原擬原本售價想加至12元，但擔心遊客及街坊難以接受



郭錦全解釋，假期期間聘請師傅的費用高，「盡量頂得到就頂，去到而家無辦法象徵式都要加啲，尤其是啲師傅好難請。」



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郭錦記負責人：而家無辦法象徵式都要加啲

長洲每年佛誕都會舉行太平清醮，吸引島外市民及遊客專程到長洲遊玩，看飄色、搶包山及買平安包。傳統餅店郭錦記一直是售賣平安包的熱點，負責人郭錦全今日表示，今年平安包加價一成，售11元一個。

郭錦全解釋，受通脹影響，食材價格一直上升，但仍盡量「頂住」，希望市民「買得開心啲。」但在假期期間聘請師傅的費用十分高，因此今年象徵式加價，「盡量頂得到就頂，去到而家無辦法象徵式都要加啲，尤其是啲師傅好難請。」

原擬加至$12 憂顧客難接受

他透露原本售價想加至12元，但擔心遊客街坊難以接受，所以象徵式加價1元，「啲顧客、街坊都明白事理。」今年佛誕為星期三，他指根據以往經驗，佛誕不在周末日子人流較少，估計人流與去年相若。

郭錦記的平安包對上一次加價已是2021年，售價由9元加至10元，疫情期間凍結兩年，再之前加價數到2015年，均是加1元。

紀念品店不看好人流 料北上熱潮將令人流少三成

紀念品店負責人楊先生指，受北上熱潮影響，預計今年太平清醮人流會比去年少三成。他又提到，雖然去年已開關，但有消費券鼓勵港人留港消費，因此相信今年太平清醮人流較少。

小食店職員王女士表示，現時參與太平清醮花車的小朋友較以往少，因此未能吸引本地人入長洲觀看。她指，長洲的人流主要為外國旅客及本地人，因此估計5月頭的五一黃金周未人流亦未必會增加。