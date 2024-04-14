發展局研投資「組裝合成」產業發展　加強大灣區協作制定技術標準

政府近年推動「組裝合成」法提升建造效率。發展局今日（14日）刊出網誌，當局已成立跨部門高效建築督導委員會，支持及加強「組裝合成」建築供應鏈，今年會研究以投資方式支持「組裝合成」產業發展。當局亦與內地相關部委商討，為建築業人員技術水平制定大灣區標準，支持粵港兩地建築產業長遠發展。



「組裝合成」技術以「先裝後嵌」概念，將傳統建築過程從工地轉移到廠房進行，提升工地生產力。（發展局相片）

發展局指出，已成立的跨部門高效建築督導委員會，亦將制訂多項短期及長期措拖，以支持及加強「組裝合成」建築供應鏈。政府在北部都會區已預留建造業用地作「組裝合成」發展之用，同時於龍鼓灘填海範圍研究發展先進建造產業園區，建立本地「組裝合成」生產設施和培育專業人才。

政府今年會展開研究工作，考慮以投資方式支持「組裝合成」產業發展。研究方向包括探討投資「組裝合成」供應鏈的機會、形式、風險和回報，以及對整體經濟帶來的益處等，以支持產業持續有效發展，滿足香港建造業界需要。

網誌又指，政府將加強與大灣區「組裝合成」供應鏈的溝通和協作，當局不再停留在鼓勵使用的層面，而是為「組裝合成」做好研發、品質認證和國際市場推廣，以推動大灣區「組裝合成」建築產業協同發展。發展局亦與內地相關部委商討，為建築業人員技術水平制定大灣區標準，有助全面支持粵港兩地建築產業長遠發展。