房協組裝合成資助屋完成吊裝　施工省4個月　料明年落成涉300伙

房協今日（17日）公布，首個「組裝合成」資助出售房屋項目，洪水橋/厦村新發展區專用安置屋邨項目第一期甲的資助出售房屋日前完成吊裝。相關項目樓高27層，住宅佔25層，將提供300個單位，預計2024年落成。



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房協在洪水橋/厦村新發展區專用安置屋邨項目應用混凝土組裝合成建築法(MiC)興建，相關項目分期興建，其中第一期甲的資助出售房屋項目日前完成組件吊裝，整個吊裝過程耗時約十個月，將上蓋施工時間由28個月縮短至24個月。相關項目樓高27層，住宅佔25層，將提供300個單位，預計2024年落成。

工地人手節省三分之二

房協指，第一期甲的資助出售房屋項目由1225個「組裝合成」組件組成，房屋局局長何永賢、發展局首席助理秘書長(工務) 馮耀文、房協主席陳家樂、行政總裁陳欽勉，以及一眾房協委員日前也有在項目工地現場，見證最後一個「組裝合成」組件完成吊裝。

其後，他們實地視察位於二樓交樓標準樓層的「組裝合成」單位，了解單位的交樓標準裝修，包括地板、廚櫃和廚房裝備、洗手間設施，以及露台等。

項目是房協首個「組裝合成」資助出售房屋項目，組裝合成除了能縮減上蓋施工時間，由於單位內櫳已大致做好，工地人手大幅節省三分之二，同時減少工地廢料和碳排放。