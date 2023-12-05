安達臣道公屋項目採組裝合成技術　提供420單位　工地引入AI監察

觀塘安達臣道石礦場公營房屋地盤，為房委會其中一個運用組裝合成建築法先導計劃項目，該計畫運用「組裝合成」技術，縮減建築所需時間，目前預計2024年第三季至第四季完工，提供約420個單位。除了利用組裝合成建築法，房屋局同時引入不同機械人，以及AI等電子化設備，以提升建築工人安全及監察地盤進度。



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組裝合成法 5日建成28個單位

觀塘安達臣道石擴場R2-7號地盤的公屋項目，2022年第3季起建造，預計2024年第三季至第四季完工，總共組合1,201件組件，提供約420個單位。

房屋署高級建築師羅匡仲表示，使用組裝合成法可在5日建成一層約26至28個單位，約70個組件。他提到，此地盤平坦但不寛闊，相鄰亦沒有空地可以提供物流和臨時儲存組裝件的地方，因此此項目採用了「即到即裝」的策略來應付大量組件運輸、現場安裝物流等安排。

房屋局局長何永賢指，此項目為進度最快的MiC工程，面對建築行業老化，大量使用MiC可以協助行業轉型，「好多年青團隊喺度，男仔好、女仔女都開始可以加入呢個行業，正正就係科技進步，令成個工作情況唔同。」她又指，工地安全是首位重要，新技術有助安全提升。

地盤採用AI檢視工程進度

除了組裝合成外，工地管理亦漸趨電子化，地盤安裝超過30個AI 智能監測鏡頭，即時檢視工程進度、工作中工人數目等。每位地盤工人亦都會配備智能手錶，

監測人員可看到每位工人的工作地點，以及下班時間，確保每位工人安全地離開工地。

引入機械人運送負重物品

同時，工地配備不同的機械人以減輕工人的勞動。物料運輸車協助運送各種負重物品，例如磚塊、英泥和工具。透過網絡應用程序為機械人進行自動導航，機械人會跟隨工人前進。機械人亦配備了一個360度攝像鏡頭，可用於紀錄現場進度，並可執行巡邏工作。

工地亦設室內批盪機械人，能自動化地將批盪砂漿塗抹於牆壁表面，運作中無須人手操作，以減少人為失誤，並能呈現出均勻的批盪效果。

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另一款噴漆塗料兩用機械人，就可以用精確高效的方式應用油漆和批灰材料。機械人可透過編程，按特定的圖案和路徑進行噴漆，以確保均勻覆蓋，並將重疊或遺漏的部分減至最少。批灰方面，機械人會分析表面狀況，識別出瑕疵，並塗抹一層薄薄的石膏或填縫劑作平整，打造平滑的基礎。

當局亦引入燒焊機械人，它能在施工階段對臨時物品，例如臨時升降機閘門及臨時支撐，進行半自動化焊接，減少了人力需求，降低了手動焊接引起的事故和傷害風險，保障建築工人安全。

最後，外骨骼由輕便且可調節的框架組成，可穿戴在使用者的軀幹和手臂上，以減輕在重複性或負擔較大的活動中產生的壓力和疲勞，例如高位鑽孔、敲擊或搬舉重物。外骨骼將這些任務的重量和力量轉移到使用者的髖部和腿部，重新分配負荷，以減輕上半身的壓力。

「安達臣道石礦場R2-6及R2-7號地盤公營房屋發展計劃」為房委會其中一個組裝合成建築法先導計劃，當中包括三幢17層至28層高的住宅大樓，提供共1,410個資助出售貨屋單位。