今日必看8分鐘｜當差18年警長跳水救人｜華豐現場僧侶超渡逝者

紅磡寶馬變炮彈飛車 剷壆撞路牌翻側釀2傷 22歲男司機醉駕被捕

紅磡發生車禍。今日（13日）凌晨1時11分，一輛載客寶馬私家車由黃埔開出，沿紅磡道往港鐵紅磡站方向行駛，途經海灣軒對出落斜，駛近分隔位時失控，先撞標柱，再衝前剷上石壆，如炮彈飛車般，掃毀一個路牌，繼而向左翻側，橫亘左邊行車線。男司機和女乘客一度被困，其後由消防救出，清醒送院治理。

北角東岸公園西裝男蹈海 當差18年警長跳水救人：好有滿足感

北角東岸公園今日（12日）發生墮海案。晚上7時許，一名男子向家人透露輕生念頭，到上址跳海，被接報趕至的兩名男警落水救起，帶返岸邊。21歲姓楊墮海男子清醒被送往律敦治醫院檢查，警方正調查其墮海原因。

油麻地非華裔男起飛腳 踢便利店收銀機 恐嚇店員後即逃

油麻地發生刑事恐嚇和刑事毀壞案。消息稱，今日（13日）凌晨零時許，一名非華裔男子在吳松街98號一間便利店破壞設施，職員見狀喝止，另一名職員報警求助，涉案非華裔男子恐嚇店員後立即逃走，警員到場調查。現場所見，收銀機顯示屏移位，貨物四散一地。

澳洲悉尼商場持刀襲擊案增至7死 澳媒：痛失母親9月大BB情況危殆

澳洲9News 4月13日報道，悉尼東部的購物中心Westfield Bondi Junction多人被人用刀刺傷。死亡人數增至7日。涉事男疑犯被一名女警開槍擊斃。當局指疑兇單獨犯案，目前未知對方的行兇動機。

華豐大廈3級火｜華豐現場僧侶超渡逝者 有人趁火打劫電梯零件疑被盜

佐敦道華豐大廈3級火，釀成5死40傷。今日（13日）踏入火警第4天，華豐大廈業主立案法團安排佛教團體到華豐大廈進行超渡儀式。下午1時半，警方將彌敦道往尖沙咀方向，近佐敦道一段慢線封閉，至3時才解封。

潑水節｜市民城南道潑水會否違法？麥美娟：唔使講到呢個地步

九龍城潑水節嘉年華於賈炳達道公園籃球場舉行，潑水環節於今日下午2時正式開始，場內只有工作人員站崗，並沒有警員駐守，預覽開始前，球場外有數十人等候入場玩水。民政及青年事務局局長麥美娟表示，不認為將潑水節由城南道移師到球場內舉行，會失去以往傳統。她指，城南道舉辦車尾箱市集，公園籃球場辦潑水節，能將活動擴展至更大規模，更能帶動地區經濟及人流。被問到市民在城南道潑水會否違法，她指，本港有不同的法例，相信若有人違法，有部門會執法，而市民只是參與活動和玩樂，「唔使講到呢個地步」。

花蓮地震｜災後10天 罹難女教師受困愛貓獲救

台灣花蓮近海3日發生黎克特制規模7.2地震，花蓮縣內天王星大樓在震後倒塌，災後十天拆除工程持續。13日下午，現場救難隊伍消息，確認在瓦礫堆中救出一隻橘貓，現場並安排有獸醫師持續協助。

港大風波｜調查報告：吹哨者指控不足以確立 張翔：終於還我清白

港大校長張翔去年底陷入校委會內部紛爭，港大校委會今晚（12日）公布，已接納由專責小組提交的報告。調查小組稱可掌握的證據顯示，不足以確立吹哨者電郵中對校長行為不當的指控。張翔發表聲明，指匿名「吹哨者」對他的所有指控皆不成立，「終於還我清白」。他不點名指有人惡意將大學機密資料和眾多部門的內部通訊，斷章取義發送至傳媒，「扭曲事實，蓄意誤導公眾，以達至不可告人的目的，阻礙大學的改革與發展。」

高級「請食飯黨」？2內地女要求請食這東西 港男絕招KO笑爆網民

這是進化了的「請食飯黨」、「借錢黨」？有港男於網上東涌群組表示，在裕東苑附近遇到2名操普通話女子，向他問路說想食烤肉，他解答後對方即稱支付寶被封「無錢」，想借錢食飯，港男於是使出絕招「KO」後離去。帖文引來網民熱議，笑言「無錢仲要食烤肉咁講究」；也有網民稱在多區都有見過相同手法，提醒「小心騙子」。