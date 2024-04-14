華豐大廈3級火｜大廈至少7個滅火筒逾期未檢查　最長2019年至今

佐敦華豐大廈發生奪命三級火，造成5人喪生。大火揭發大廈2008年被屋宇署發出消防安全指示，惟法團16年以來未完成消防安全指示。《香港01》記者發現大廈內多個滅火筒逾期未檢查，由接近1年至4年不等。



消防顧問梁錦得解釋，滅火筒壽命相當長，須每年進行一次檢查，如無問題，一般毋須作更換。梁指，根據《消防安全（建築物）條例》（第572章）規定，舊樓須提升至切合現代要求的防火保障，包括加設喉轆系統，因其供水力強及時間長，遠勝滅火筒，故有喉轆的話未必需要設置滅火筒。現場所見，華豐大廈內亦有喉轆，惟消防處早前回覆查詢時表示，大廈火警警報系統、消防栓、喉轆系統及滅火筒，都不在有效操作狀態。



滅火筒本應在2019年11月22日完成檢查，卻未有遵從規定。（《香港01》記者攝）

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根據現行法例，擁有人須安排註冊消防裝置承辦商每年檢查滅火筒最少一次。另外，滅火筒須每5年進行水壓測試，以確保該消防設備時刻處於良好的備用狀態。惟記者走訪大廈多個樓層觀察，發現至少7個滅火筒逾期未檢查。最長時間一支滅火筒距今接近4年未檢查，該滅火筒本應在2019年11月22日完成檢查，卻未有遵從規定。其餘過期的滅火筒分別在2022年、2023年需要完成檢查。

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大火揭發大廈2008年被屋宇署發出消防安全指示，當中包括要求更換防火門，以耐火物料圍封非緊急設施、提供符合耐火能力的固定窗等。法團拖到2011年申請樓宇維修資助計劃，申請延期至2012年，之後於2015年及2020年，兩度聘任顧問公司處理有關指示，但仍未遵辦事件。屋宇署曾發出勸喻信，法團於2023年4月委任註冊檢驗人員，並於5月向屋宇署提交訂明檢驗報告，前後拖足16年，至今仍未遵辦。