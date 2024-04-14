華豐大廈3級火｜勁力健美中心滿目瘡痍　時鐘指針停在8時13分

佐敦道華豐大廈3級火，釀成5死40傷。消防處表示起火位置在大廈1至2樓的光井，位於1樓屹立多年的鐵館——「勁力健美中心」遭大火摧毀，事發後該中心滿目瘡痍，四周嚴重燒焦熏黑，石屎、碎片、殘留的灰燼鋪滿一地，碎裂的時鐘指針停留在事發當日約8時13分，大部份健身器材皆被燒毀，儲物櫃半掩並燒至焦黑。



碎裂的時鐘指針停留在事發當日約8時13分。（《香港01》記者攝）

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《香港01》記者今日（14日）重返案發現場，發現位於1樓的「勁力健美中心」嚴重燒毀，不僅電箱燒熔，電掣按鈕熏黑、多條電線垂吊在半空。天花亦焦黑剝落、地上遺下一地石屎、碎片、一個有燒焦痕跡的紅色膠桶等，一個脫落及碎裂的時鐘擱在地上，指針停留在約8時13分。紙箱內的水樽散落一地，而放在冰箱內的水樽早已熏黑，雪櫃門亦不翼而飛。風扇的扇葉遭焚毀、冷氣機變形，一幅放置近窗邊位置的畫框已燒至看不清本來的模樣。健身器材有不同程度的損毀，健身用的坐墊被烈火燒致表皮脫落、棉絨外露，一條西裝褲倒掛在健身器材上，掃把亦橫放在器材上，有部份器材的膠片碎裂。

事發於上周三（10日）上午7時53分，佐敦道13至15號華豐大廈1樓起火，消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。約50人自行疏散到安全地方，約250人被救離大廈。

火警共造成5死40傷，死者分別是3男2女（包括黎姓66歲男子、曾姓70歲男子、23歲印尼籍男子、24歲印尼籍女子，以及一名56歲菲律賓籍女子。死者主要是燒傷及吸入性損傷。他們被發現的位置，分別1人於7至8樓梯間、3人在2樓走廊、1人懷疑高處墮下至1樓簷篷。