長洲飄色｜街坊會稱政治趨敏感　屢遭民政處問「係咪諷刺特首？」

長洲太平清醮飄色巡遊下月舉行，每年飄色主題都會諷刺時政。今年《基本法》23條立法，長洲新興街街坊會主席曾家明師傅今日（15日）承認，近年獵及政治議題比較敏感，政府亦十分緊張飄色主題，民政事務處多次查問主題內容，「係咪諷刺特首定邊個呀？」估計不希望令到出席活動的官員尷尬。他透露，今年飄色會涉及國安元素，亦有垃圾徵費，和防騙主題。



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曾家明在商台《在晴朗的一天出發》表示，各街坊會正籌備飄色主題，但礙於保密暫時未能透露，不過，他坦言，「依家好多法例，好敏感，唔好刺激啲官同政府，政府都好緊張架。」

飄色巡遊是太平清醮其中一個極受歡迎的活動，吸引大批巿民到場觀賞。（資料圖片）

透露飄色會涉及國安元素

曾師傅指，近年政府對飄色主題顯得十分緊張，「以前都唔會過問，因為要保密，但近十年八年就開始問」。他稱，民政事務處曾向街坊查問「你係咪諷刺特首定邊個呀？」當他「封口」不作答後，「佢哋又會搵第二個嚟問我哋，例如鄉事委員會咁，好似鬥智鬥力」。

曾師傅估計，如果諷刺對象湊巧是台上嘉賓，政府可能會感到尷尬，所以如果他知悉台上嘉賓名單，「主題會健康啲，唔會拮得咁入肉」，飄色標題亦會「搞靚啲」，大眾意會到，不直接針對，相信可以接受。

《基本法》23條立法，曾師傅透露，飄色會涉及國安元素，「係一件大件事，可以諷刺或幽默，又可以擦鞋，我想擦咪支持，係好正面」。

垃圾徵費會是其中一個主題

他又指，垃圾徵費會是其中一個主題，「幾影響市民架，唔係幾多錢買個膠袋，而係個質素唔靚呀」，他強調旨在諷刺政府舉旗不定，「又延遲又試行」，而非影響施政，「政府就一意孤行架，佢做好多嘢都係咁」。

街坊會亦會配合警方防騙主題做飄色，會設計有紫色波，模仿警方吉祥物「提子」，亦有道具錢、電話、羽毛，喻意錢財不翼而飛。