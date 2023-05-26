長洲飄色｜19台車下午2時起步　街坊會預告：反渡輪加價停電有賞

今日（26日）是佛誕假期，過去三年受疫情影響而停辦的長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽復辦。其中，飄色巡遊將於下午二時開始，以北社街為起點，途經新學街、中學路、新興後街等，再回到北社街起點。



據悉，今年共有八條飄色隊參與巡遊，分別街坊會、體育會和同鄉會組成，料有約19台車。其中，長洲新興街街坊會飄色師傅曾先生今早在電台節目預告，旗下3台飄色車將以「百上加斤」、「獎罰不分明」及「星中之星」為題。前者以扮演水手的小朋友寓意反公共交通加價，當中特別是有關渡輪加價，而「獎罰不分明」則諷刺電力公司停電有獎。



▼5月21日 長洲太平清醮前一周「上包山」。▼



+ 6

飄色巡遊將於今日下午二時開始，約四時結束，以北社街為起點，途經新學街、中學路、新興後街等，再回到北社街起點。今年有八條飄色巡遊隊，分別由五個街坊會、兩個體育會和一個同鄉會組織，合共有約19台車。

長洲新興街街坊會飄色師傅曾先生今早在商台節目預告，旗下3台飄色車將以「百上加斤」、「獎罰不分明」及「星中之星」為題。前者以扮演水手的小朋友寓意反公共交通加價，當中特別是有關渡輪加價，而「獎罰不分明」則諷刺電力公司停電有獎，「星中之星」則由小朋友扮演香港奧運金牌得主，人稱劍神的香港劍擊代表張家朗，以及奧運獎牌得主女飛魚何詩蓓。

▼5月21日 長洲太平清醮飄色最後綵排▼



+ 10

此外，長洲北社街坊會今年製作三台飄色，分別以哪吒鬧東海、普世歡騰、及向醫護致敬為主題。長洲中興街街坊會今年製作兩台飄色，一台古裝以電視劇《川內相親》為主題，另一台時裝則以區議會改制為主題。長洲中興街街坊會主席梁國明曾指，區議會改制是社會大事，近來有很多討論，屆時飄色會有《基本法》、18區區議會標誌來裝飾。他續指，選取這題材已是很早的事，這款飄色是希望跟市民及遊客講述區議會改制這件大事

▼5月21日 長洲各式商戶都為太平清醮做好準備▼



+ 10

▼4月16日 長洲太平清醮搶包山參加者訓練日▼

