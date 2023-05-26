長洲太平清醮｜飄色小朋友忙化妝　臨陣易角「麥美娟」變「葉劉」

長洲太平清醮飄色巡遊相隔3年今午（26日）復辦，各色各樣的飄色人物今日（26日）即將於長洲街頭重現。未及中午，一眾負責扮演不同角色的小朋友已在長洲最後準備，10時到負責巡遊隊的組織開始化妝。



本來今天其中一台飄色車主角為財政司司長陳茂波和民政及青年事務局局長麥美娟。不過主辦單位一周前臨時變陣，決定由扮演麥美娟改為行政會議召集人葉劉淑儀，師傅解釋，葉劉同樣敢言，也是為香港把關：「整色整水目的都係希望市民得啖笑，當然最希望財爺「放水」及「派多啲糖」。」



▼5月26日 長洲太平清醮2023 飄色隊伍最後準備▼



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今年長洲太平清醮共有8條飄色巡遊隊，分別由5個街坊會、2個體育會和1個同鄉會組織，合共有約19台車。

其中一台飄色以「財爺」財政司司長陳茂波為主角，由5歲的黃絃菀負責扮演。她第一次參與飄色巡遊，並指「財爺」管理全香港的錢，是自己想扮演的角色，因為希望「好似佢咁叻」。被問及知唔知自己要做啲咩，她答：「要郁嚟郁去」，炎熱天氣之下已自備風扇及少量糖果備用。

至於另一主角，本來為民青局局長麥美娟，不過負責的黃師傅透露一星期前決定臨時「變陣」，改為行政會議召集人葉劉淑儀。他解釋，由於行政會議由葉劉淑儀「把關」，她同樣夠膽發言，相比之下或比扮演麥美娟更適合主題，「整色整水最終目的都是希望市民得啖笑，並且希望財爺放水及派多啲糖。

每周入長洲試衫 5歲麥茵善今知悉改扮「葉劉」無阻興奮心情

小朋友麥茵善及其媽媽麥太今日先從記者口中得知變成了「葉劉淑儀」。麥太指，他們不是長洲人，經朋友介紹下小朋友亦希望可以嘗試當「色芯 」，故此已於一個月前每周入長洲一次試衫、試位，雖然角色轉變，無阻其興奮心情。

扮演「救護員」不畏高 5歲丘海瀅：尤如坐纜車

土耳其今年2月發生7.8級地震，香港派出特區救援隊賑災。特區救援隊惠海陸同鄉會其中一台飄色則以此為主題，，「色芯」會身穿消防員的制服，亦有人扮演。至於同樣5歲的丘海瀅則負責扮演「救護員」，她是長洲人，被問及是否知道自已要做點甚麼，丘海瀅表示，知道自己要向途人揮手及打招呼，又指站在高處並不害怕，認為過程尤如「坐纜車」，又希望下年再參與飄色。

▼5月26日 長洲太平清醮2023 中環碼頭人潮▼



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▼5月21日 長洲太平清醮前一周「上包山」。▼



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▼5月21日 長洲太平清醮飄色最後綵排▼



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▼5月21日 長洲各式商戶都為太平清醮做好準備▼



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▼4月16日 長洲太平清醮搶包山參加者訓練日▼

