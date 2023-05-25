長洲太平清醮2023｜佛誕飄色巡遊搶包山　一文看清觀看及交通安排

長洲太平清醮在疫情下三年停辦飄色巡遊及「搶包山」比賽，明天（26日）佛誕終於復辦，翌日（27日）早上亦會分發平安包，適逄節日在周五，變相有一個長周末供市民到長洲度假。



擁百年歷史的太平清醮連串活動終於再上演，遊客可一次欣賞多項香港物質文化遺產，包括紙紮、戲棚、花牌、舞龍舞獅及粵劇表現等，感受長洲文化。《香港01》整合各方資訊，一文看清2023年太平清醮活動的安排。



▼5月21日 長洲太平清醮前一周「上包山」。▼



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1、活動時間表

今年長洲太平清醮於5月23日至27日舉行，包括中國戲曲表演、舞獅、舞麒麟及功夫表演等，重頭戲於26日（本周五）佛誕當日，下午會有飄色巡遊，晚上11時30分起有「搶包山」比賽，翌日（27日）早上9時會分發平安排，下午2時「送神回廟」。

▼5月21日 長洲太平清醮飄色最後綵排▼



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2、飄色安排

據說清朝時長洲瘟疫為患，島民扮成神明出巡，以驅除鬼神，如今習俗演變成飄色巡遊，由小孩裝扮成古今人物、甚至政府高官，站在支架上，在大街小巷穿梭巡遊。

今年飄色巡遊於5月26日下午2時開始，至4時結束，以北社街作為起點，途經新學街、中學路、新興後街等，再回到北社街起點。主辦單位「香港長洲太平清醮值理會」在起步前的下午1時30分將於長洲中興街風水里舉行太平清醮會景巡遊典禮。

飄色巡遊（藍色）路線圖。（旅發局小冊子）

3、「搶包山」觀賽安排

比賽時間：



「搶包山」決賽將於5月26日晚上11時30分舉行開幕禮，並按傳統於翌日凌晨零時零分展開，接力邀請賽會在個人賽後舉行。

入場券即日派發安排：



決賽當晚長洲北帝廟遊樂場足球場將設有四個區域供市民觀賞賽事，共可容納約1,400人。大會於晚上10時開始派發免費入場券，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每名市民可獲派入場券一張，先到先得，額滿即止。已取得入場券的市民須按警方及大會工作人員指示，於晚上10時30分開始，順序進入第一至第四區域觀賞賽事。

現場查詢：



大會當日會在中環五號碼頭設置告示板，讓市民了解活動的相關安排，同時亦會在長洲碼頭及長洲北帝廟遊樂場入口處設置告示板及詢問處，由工作人員回答市民查詢。

惡劣天氣安排：



主辦單位當晚會留意天氣情況，如受惡劣天氣包括雷暴影響，為公眾安全起見，搶包山決賽將會取消。大會將按章程所列載的安排，以選拔賽成績決定名次。根據傳統習俗，搶包山決賽應在太平清醮指定時間內舉行，故不會安排重賽。

▼4月16日 長洲太平清醮搶包山參加者訓練日▼



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4、「搶包山」比賽資訊

今年有12名晉身決賽選手搶奪各項大獎，除了頒發獎盃予男子組冠、亞、季軍和女子組冠軍外，大會亦會繼續頒發「代代平安獎」，獎勵從包山上摘取最多平安包的參賽者。而由2016年起計，累積取得三屆比賽冠軍的男、女健兒將成為搶包山比賽的「包山王中王」或「包山后中后」。

包山高14公尺（米），約9,000個平安包，包位置越高代表分數越多，選手3分鐘內累積分數最多者為勝，現時比賽用的包子以塑膠製造。

不過，長洲太平清醮值理會日前宣布，昔日是「標誌」之一的三個大包山，因承辦商指「人力及體力問題，未能完成製作，大會亦因時間太倉促，放棄製作三個大包山，改以「掛畫」代替。

長洲太平清醮值理會5月21日發文，承認今年未能用包製作標誌之一的三座大包山。(長洲太平清醮值理會facebook圖片)

▼5月21日 長洲各式商戶都為太平清醮做好準備▼



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5、5月26日交通安排

新渡輪：



新渡輪預料當日由中環前往長洲人流高峰為上午10時至下午1時，料人流較平日增加近兩倍。屆時會加密班次至每小時約6班船，呼籲市民可在上午8時至10時前往長洲，以避開人流高峰。

5月27日凌晨1時15分提供一班特別航班由長洲前往中環，配合觀眾在「搶包山」決賽結束後，乘搭渡輪離開長洲的需求。

新渡輪將於「搶包山」賽事後加開凌晨1時15分的班次出中環，方便市民離開。（資料圖汞/歐嘉樂攝）

九巴、城巴：



巴士公司亦會於5月27日約凌晨1時10分至約凌晨2時30分，加開特別巴士路線104R由中環五號碼頭前往旺角。

由港澳碼頭開出的通宵巴士路線，包括城巴N8X（往小西灣）、N90（往海怡半島）、隧巴N182（往廣源）、N619（往順利）、N373（往粉嶺），以及N368（往元朗西），將由首班車至約凌晨2時50分，改道經中環五號碼頭。

由銅鑼灣（摩頓台）開出的城巴通宵巴士路線，包括N930（往荃灣愉景新城）開出的凌晨1時30分的班次、 N952（往屯門置樂花園）開出的凌晨1時20分的班次、以及N962（往屯門龍門居）開出的凌晨1時15分及凌晨1時45分的班次，亦將改道經中環五號碼頭。

相關巴士路線亦於中環五號碼頭外加設一臨時巴士站，方便市民。

▼2019年5月12日 太平清醮飄色巡遊盛況▼

