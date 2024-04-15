4‧22走塑｜大家樂旗下餐廳周二起轉用非塑膠外賣餐具　每份收取$1

首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品於下周一（22日）起實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具，多間連鎖食肆早已開始使用木製或紙製餐具。大家樂今日（15日）表示，旗下全線品牌超過380間食肆將於明日（16日）起轉用非塑膠外賣餐具，顧客索取時每份將收取一元；另外會同時推出「大家自攜杯」試行計劃，鼓勵顧客自攜杯到店購買飲品。



外賣餐具收費屬象徵式 無全數轉嫁消費者

首階段管制措施，餐飲處所禁止向堂食及外賣顧客提供發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具（叉刀匙）、碟等即棄塑膠。大家樂表示，旗下全線品牌，超過380間食肆將於明日起起轉用非塑膠外賣餐具，每份將收取一元。

大家樂集團首席執行官梁可婷表示，每份收取一元屬象徵式收費，因為非塑膠外賣餐具成本高於塑膠餐具約一倍，並無全數轉嫁予消費者，希望藉此鼓勵客人自備餐具。

不過 她提到，有顧客反映，木匙較為淺，將收集不同意見向供應商反映，「令呢啲餐具更加合用。」

同時，大家樂將在８個試點推行「大家自攜杯」計劃，顧客可以使用自攜杯到店購買飲品，減少使用一次性即棄容器，試點餐廳亦會推出素食餐單。梁可婷表示，８個試點均鄰近寫字樓，顧客可能本身已有自攜杯的習慣。

大家樂集團首度執行官梁可婷表示，是次企劃與顧客一同減塑，同時鼓勵顧客使用可循環的環保餐具，未來會設計更多元化綠色餐單。