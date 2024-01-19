垃圾徵費延至8月！外賣餐具逐件收費至少畀$6！5款自攜餐具要點揀

垃圾徵費政府將押後至8月1日推行，而政府部門及樓宇會率先在4月1日試行。近日，網上流傳一張圖片，一間食肆在1月1日起按不同的外賣餐具個別收費，如果取齊一個外賣套餐，至少被徵收$6。再加上日後的垃圾徵費，食外賣的「成本」大大提升！現時，有很多食肆都歡迎顧客自備飯盒購買外賣，想慳得精明又健康，就要留意不同材料的飯盒和容器未必適合盛載某些飯餸了！



網上流傳有食肆逐件外賣餐具收費。（網上圖片）

外賣餐具逐件收費？

網上流傳一張圖片，有食肆於1月1日開始按不同類型的外賣飯盒和餐具收費，飯盒和碗類各收$2，餐具、紙飲管、凍熱飲紙杯、紙袋各收$1。假如叫一份附有餐飲的外賣，一個飯盒、一份餐具、一個紙杯、一支飲管、一個紙袋，至少索取$6。8月後再加上垃圾徵費，單計外賣器皿的「成本」已索約$10！

不同材質的飯盒，適合盛載的食物各有不同。(photo-ac)

現時很多食肆都歡迎客人自備飯盒和餐具去盛載外賣，彼此都能節省成本。然而，不同材料的飯盒，如矽膠、玻璃、塑膠等都各有優劣，適合盛載的食物亦各有不同。

環保餐具分4大類

1.矽膠飯盒：忌盛載濃味食物

矽膠飯盒可摺疊、顏色多，材料又能承受高溫，並具高穩定性。不過容易滋生霉菌，要用心清潔。

（淘寶圖片）

在購買矽膠飯盒時，需留意產品的耐熱溫度是否足夠，以及是否達到食品用級別（food grade）並須符合安全標準如美國食品及藥物管理局FDA、德國食品及消費品規例LFGB（Food, Consumer Goods & Animal Feed Act）或內地標準GB4806.11-2016等。

矽膠材料很易有食物色素和氣味殘留，所以宜避免有色素和氣味濃烈的食物，例如咖喱、泡菜等。如發現食物盒有殘留的氣味和色素，可用小蘇打粉或稀釋的檸檬酸浸泡一會才清洗。

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2.塑膠飯盒：非全部可載高溫食物

塑膠飯盒很輕便，容易攜帶，但塑膠易老化，用久了會出現磨損、霧面和變色。

塑膠盒應避免高糖和油膩食物。（photo-AC)

塑膠種類為1、2、4、5都適合盛載食物，只有5（聚丙烯類「PP」）才適合盛載湯或粥等高溫食物。另外，也應避免高糖和油膩食物，以免加熱時溫度過高。此類飯盒較適宜放沙律、水果等冷藏食物。

3.玻璃盒：可盛載酸性食物

盒身較重、易摔碎，攜帶不易。可以用於微波爐、蒸焗爐，亦可盛載酸性食物，也不會在加熱時釋放不良物質。惟應避免在冰箱取出後，立即用微波爐加熱，以防溫差令玻璃爆裂。

為防止溫差令玻璃爆裂，應避免在冰箱取出後，立即用微波爐加熱。（淘寶圖片）

4.不鏽鋼飯盒：不能入微波爐

盒身輕便、堅固，不擔心摔破的問題。但此類飯盒不能放入微波爐加熱，外賣到家後宜盡快食用。

不鏽鋼飯盒切記不能入微波爐。（淘寶圖片）

5.環保食物袋：最輕便

同樣使用矽膠，但更為輕便，亦可摺疊，防水防漏，部分設計有手柄，不用額外準備食物袋，耐熱可達120度以上，也能夠放湯汁食物。部分產品可放入微波爐，也能隔水加熱，是較新的環保選擇。

環保食物袋耐熱可達120度以上。（淘寶圖片）

除了飯盒之外，玻璃飲管、不鏽鋼飲管，以至不同材質的環保餐具及重用杯子都很容易買得到。想要節省垃圾徵費的開支，不妨在家、辦公室和手袋中都帶備常用的飯盒和餐具，以備不時之需！

8月實施禁塑膠餐具

垃圾徵費將延後至8月實施，惟對「即棄塑膠餐具管制」擬在4月22日起推行並沒有表示延期。早前稻苗飲食專業學會會長徐汶緯接受香港01訪問時指，預計農曆新年旺季結束後會爭相效法逐件餐具收費的做法，或是提高外賣餐價，籲食客做好心理準備。首階段先禁止食肆提供即棄塑膠餐具，詳列如下：

禁止食肆提供即棄塑膠餐具

1.發泡膠餐具（堂食+外賣）

2.塑膠飲管（堂食+外賣）

3.塑膠攪拌棒（堂食+外賣）

4.膠刀叉匙（堂食+外賣）

5.膠碟（堂食+外賣）

6.膠杯及蓋（堂食）

7.食物容器及蓋（堂食）

根據文件建議，任何人如違反有關規定，最高可罰款港幣$10萬；另設定額罰款制度，執法人員可發出$2,000定額罰款通知書。

以下 3 類情況則獲豁免：

●預先包裝的食品及飲品，如紙包飲品飲管、杯麵和雪糕杯內附叉匙等

●顧客有醫療需要使用即棄膠飲管

●特定處所因醫療或保安需要，使用即棄膠餐具（如醫院病房、懲教設施等）