網民轟「強化版」紙匙羹用到變形　大嘥鬼實測4連鎖店外賣餐具

4月22日開始首階段管制即棄塑膠產品，食肆禁止提供即棄膠餐具，例如攪拌棒、飲管、刀、叉等。不少大型連鎖餐廳已經率先改用木製、紙製餐具。日前，有網民在社交平台facebook上分享使用大型連鎖餐廳提供的紙匙食用湯粉時，遇上紙匙變形的慘況。環境及生態局的「大嘥鬼」隨即出動實測幾間連鎖餐廳的紙餐具，為餐具大平反！結果——



網民用環保湯匙進食湯粉，結果湯匙嚴重變形。（facebook截圖）

早前，有網民在facebook分享在大型連鎖餐廳購買了一碗湯粉外賣，並配上一隻紙匙，他在用餐前打卡拍照，當時紙湯匙仍然完好，不過在他進食了大概三分之一後，紙匙已經開始出現變形，當他進食至三分之二時，紙匙已經嚴重變形，只能勉強盛載一點點湯，紙匙在功能上已經明顯出現問題。這個Post引起不少網民關注，網民留言指：「其實點解消委會唔做吓測試、有時真係用到好炆」、「係咪食到最後可以食埋隻匙羹？」、「應該只可以食炒飯之類」，不過也有網民幫環境餐具平反「用佢嚟食熱嘅糖水全程無問題」，也有不少傳媒轉載。

環境及生態局的「大嘥鬼」昨晚就在facebook發Post，回應網民指紙餐具容易變軟的說法。帖文提及市面上的環保餐具選用的原料眾多，當中包括紙、木、竹、甘蔗渣漿、木漿、草漿等等，「如果需要長時間與熱湯或熱水等接觸的話，一般使用竹木餐具會較為合適。但在一般用餐嘅時間使用下，紙漿餐具也沒有問題。 」同時，大嘥鬼走訪了４間大型連鎖餐廳，並測試餐廳外賣提供的紙或木餐具，「所有餐廳嘅餐具在半個鐘後均沒有變軟，同開始時沒有大分別。至於浸了一個鐘頭後，餐具都只係有少許變軟，仍能使用。」

網民：應該測試紙飲管

雖然大嘥鬼已經出動實測照片，但網民明顯唔撐，大部份網民都留言投訴環保餐具難以進食，網民認為大多數紙餐具都難以經歷熱食或重量的考驗，「我食熱食吖，大佬」、「你應該拍片熱外賣，隻匙一路撥粥，拿焗飯、雲吞、豬扒等有重量的東西唔變形先慢慢講」也有不少網民建議大嘥鬼測試紙飲管，「製造呢啲一餐飯一杯嘢飲都完成唔到嘅餐具先係大嘥好嗎？」